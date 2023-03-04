Как доказать, что Земля на самом деле круглая: 10 аргументов для плоскоземельщиков

Прошло уже более 2 тысяч лет с тех пор, как светлые умы человечества осознали то, что казалось невозможным – Земля не плоская, она не стоит на спинах слонов, которые, в свою очередь, стоят на большой космической черепахе. Земля – сферическая.

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Человечество догадывалось об этом еще с 5 века до нашей эры, не имея ни телескопов, ни спутников, ни фотографий, сделанных человеком с Луны. Тем не менее, в XXI веке находятся люди, продолжающие верить, что Земля – плоская. Что ж, ошибаться может каждый, только чтобы не причинял вреда.

Для тех же, кому просто нужны аргументы, портал Smarter Than That опубликовал 10 фактов, доказывающих, что Земля не плоская.

Тень на Луне

Аристотель, живший в 384-322 годах до нашей эры, заметил, что во время Лунных затмений силуэт на поверхности спутника имеет круглую форму. Возникает эта тень из-за того, что Земля оказывается между Солнцем и Луной.

Поскольку Земля вращается, постоянная овальная тень, которую она создает при каждом лунном затмении, доказывает, что Земля не просто круглая (как донат), но сферическая.

Корабли на горизонте

Возможно, вы уже замечали, находясь на берегу моря или океана, как из морских глубин вдали всплывал корабль. Конечно, он не всплывал из моря, а просто преодолевал предел горизонта видимости.

Такое появление корабля только доказывает, что Земля имеет округлую форму. Ведь, будь мир плоским, корабль не создавал бы иллюзию того, что он выныривает из воды, а просто полностью появлялся бы в той точке, где ваше зрение позволяет вам его увидеть.

Звезды на небе

Тот же Аристотель заметил, что удаляясь от экватора человек может видеть разные созвездия. Вернувшись из путешествия в Египет, он отметил, что видел там звезды, которые не видны в северных регионах Земли.

Он понял, что такие изменения могли произойти только если поверхность Земли – круглая. Также он понял, что Земля не гигантская, поскольку тогда бы изменения были не столь очевидны при относительно близком путешествии.

Так что, чем вы дальше находитесь от экватора, тем дальше "известные" созвездия отходят к горизонту, а на смену им приходят другие звезды. Этого бы не произошло, будь мир плоским.

Солнечные часы

Если воткнуть палку в землю, она будет отбрасывать тень, которая будет двигаться с течением времени. Именно так работали старинные солнечные часы. Будь мир плоским, то две палочки в разных местах давали бы одинаковую тень. Но это не так.

Вид с горы

Это самый простой эксперимент, который вы можете провести самостоятельно. Стоя на равнине посмотрите, так далеко, насколько позволяет ваше зрение (можете даже использовать бинокль) и запомните то, что увидели вдали.

Затем поднимитесь выше – залезьте на дерево, поднимитесь на гору или на крышу дома – чем выше вы будете находиться, тем более очевидным будет эффект.

Вы заметите, что чем выше вы будете находиться, тем дальше будете видеть. И дело совсем не в том, что перед глазами исчезли препятствия в виде домов, деревьев и прочего.

Единственная причина, почему вы можете видеть дальше – это кривизна земли. Вы поднялись вверх и увидели через "холм", который не позволял вам видеть с низшей точки. Это еще одно доказательство того, что Земля – сферическая.

Полетайте на самолете

Если вы летали на самолете, то могли заметить, что самолеты могут лететь по относительно прямой линии очень долго и они не достигают края плоской земли и не падают за него. Они также могут облететь вокруг Земли без остановки.

Если вы посмотрите в иллюминатор, вы также, скорее всего, сможете увидеть кривизну земли.

Полет на самолете также подтвердит теорию предыдущего теста.

Другие планеты

Да, Земля в определенном смысле уникальная планета, хотя бы потому, что на ней развилась жизнь. Однако и Земля и все остальные планеты, наблюдаемые человечеством, схожи.

Если вы посмотрите на Марс, Венеру, Плутон, Юпитер – все они образовывались в разных частях космоса и в разных условиях, но все они образовались в форме сферы. Почему же Земля должна была образоваться плоской?

Плоская планета была бы настолько невероятным открытием, что противоречило бы всему, что мы знаем о том, как формируются и ведут себя планеты. Это изменило бы наши знания об образовании звезд. В частности, наше Солнце должно вести себя совсем по-другому, чтобы соответствовать теории плоской Земли.

Часовые пояса

Вы точно знаете, что когда в Киеве 15 часов, на востоке, скажем в Токио – уже 22 часа вечера, а на западе – в Нью-Йорке – только 8 утра.

Такое может быть, только если мир круглый и вращается вокруг своей оси. Когда Солнце находится высоко над Киевом, Токио видит его прощальные лучи, а Нью-Йорк встречает рассвет.

Если бы Солнце было фонарем, сияющим над плоской Землей, как считают адепты такой теории, луч падал бы на Киев, создавая там день, но и жители Токио и Жители Нью-Йорка видели бы этот фонарь в небе и даже солнечный луч тоже. В реальности они видят, как солнце убегает за горизонт.

Гравитация

Если бы Земля была сферической, мы просто падали бы с нее, как человек, пытающийся устоять на шаре. Да? Да – относительно человека на шаре, но не относительно падения с Земли. Все решает гравитация.

Гравитация между двумя объектами зависит от их массы и расстояния между ними. Человек, стоящий на Земле, не может просто прыгнуть и улететь в космос, поскольку масса планеты настолько больше, чем масса человека, что гравитационное тяготение не позволит вам этого сделать.

Если Земля сферическая

Поскольку сфера имеет постоянную форму, где бы на ней вы ни стояли, под вами будет находиться то же количество сферы. Центр массы сферы находится в центре сферы, а это значит, что сила тяжести будет тянуть все, находящееся на поверхности, прямо вниз, к центру сферы. Это будет происходить независимо от того, где находится объект.

Если на круглой Земле вы прыгнете ровно вверх, приземлитесь в том же месте, так как гравитация будет тянуть вас вниз.

Если Земля плоская

Центр массы в плоской плоскости также будет находиться в ее центре, поэтому сила тяжести будет тянуть все, находящееся на поверхности, к середине плоскости. Это означает, что объекты на краю плоскости будут притягиваться к центру, а не вниз.

То есть, если вы прыгнете на плоской Земле, сила тяготения потянет вас не вниз, а в ту сторону, где находится центр массы.

Фото из космоса

За последние более 60 лет исследований космоса человечество отправляло туда спутники, зонды и людей. Они передавали нам невероятное количество научных данных о Земле, космосе и других планетах нашей системы. Но также они прислали невероятное количество фотографий, на которых Земля имеет только одну форму. Вы уже догадались, какую?

Ранее OBOZREVATEL также публиковал "инопланетное" фото Земли, которое сделал с МКС астронавт NASA.

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