Как быстро очистить главный экран iPhone от лишних программ: полезный лайфхак

Естественный интерес к новым технологиям и желание оставаться в курсе всех сетевых трендов в конечном счете приводит к тому, что домашний экран вашего iPhone превращается в свалку непонятных ярлыков установленных приложений. Так что рано или поздно приходит осознание того, что так дальше продолжаться не может и со всем этим нужно разобраться, рассортировав приложения.

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К сожалению, типичный процесс перемещения отдельных иконок программ по домашнему экрану и в отдельные папки скучный и длинный, ведь если вы хотите переместить программу, вам обычно приходится удерживать палец на ней в течение секунды, пока она не начнет покачиваться, а затем нужно перетащить ее пальцем туда, где будет ее новое место. Но если вам нужно переместить десятки ярлыков, это уже начинает походить на проблему.

К счастью, в Apple позаботились о вас и воплотили в iOS функцию, о которой мало кто знает. Эта функция позволяет вам перемещать за один раз любое количество ярлыков и работает как на iPhone так и на iPad. Сделать это очень просто.

Как быстро очистить экран iPhone от лишних ярлыков

Чтобы упорядочить несколько программ одновременно, зажмите иконку любой программы, которую вы собираетесь перенести, или сам главный экран.

Когда система перейдет в так называемый "режим дрожания" и над ярлыками появятся минусики, зажмите одним пальцем одну из программ и, не отпуская этого ярлыка, коснитесь других ярлыков, которые вы хотите убрать. Система автоматически объединит их и укажет количество ярлыков, которые вы хотите перенести.

Далее их можно забросить в папку, если у вас такая есть, или просто перенести на новый экран.

Для того, чтобы не засорять главный экран, можно также выбрать в настройках, чтобы новые программы устанавливались сразу в библиотеку, а не на главный экран. Для этого необходимо перейти в Настройки и открыть Экран "Домой". Там поставьте галочку на Только библиотека приложений.

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