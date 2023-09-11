iPhone 15: все, что известно о новом флагмане Apple и его 'начинке' до презентации

Во вторник, 12 сентября, Apple проведет традиционную осеннюю презентацию, которая получила название Wonderlust (с английского – Жажда до чуда). На ней впервые официально покажут новый флагман iPhone 15, расскажут о "начинке" нового смартфона, а также, вероятно, представят еще что-нибудь интересное.

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OBOZREVATEL собрал главные и наиболее достоверные слухи, рассказывающие, каким будет новый айфон, какие будут цвета iPhone 15, а также, что будет внутри.

Дизайн Apple iPhone 15

Главное и даже историческое отличие: переход от порта Lightning к USB-C. Переход добровольно-принудительный, поскольку это реакция на правила Европейского Союза, согласно которым все телефоны, проданные после 28 декабря 2024 года, должны быть оснащены портом для зарядки типа USB-C.

Очевидно, что поскольку iPhone 15 планируют продавать и в следующем году, и в 2025 году, выпускать его сейчас с родным Lightning уже нет смысла. Тем более что iPad, MacBook и аксессуары сторонних производителей для Apple также переходят на USB-C.

Что касается самого порта, то есть определенные тревожные новости. Сообщается, что возможно порты будут разными, в зависимости от модели смартфона. Так, более "дешевый" iPhone 15 будет иметь порт с поддержкой USB 2.0, который по скорости соответствует Lightning. В то же время модели iPhone 15 Pro будут иметь более быстрый USB 3.2 или Thunderbolt. Ничего личного, просто бизнес…

Также, если верить сливам в сети, модули камер в iPhone 15 Pro могут стать еще больше, чем те, что были у iPhone 14 Pro. Есть предположение, что сами объективы также поменяются месяцами. Но вряд ли кто-нибудь заметит разницу.

Источники также заявляют, что Dynamic Island – интерактивная замена выреза – теперь будет доступна во всех новых моделях айфона, а не только в версии Pro и Max, как это было с iPhone 14.

Еще одно возможное обновление – кнопки. Сообщается, что боковые физические клавиши в iPhone 15 будут заменены на тактильные сенсорные датчики. Похожей в свое время была "тактильная" кнопка "Домой" в iPhone SE. Не очень понятно, как это будет работать с чехлами… Вместе с тем, на попавших в сеть рендерах кнопки есть, но они почти не выступают за пределы рамок.

Кстати, относительно боковых рамок. Как ожидается, прямые углы уйдут в прошлое. Но не совсем. Как сообщают, с передней стороны рамка все же будет иметь прямой угол, в то время как задняя сторона получит более округлые формы. Вероятно, чтобы телефон было удобнее держать в руках.

Корпус, по предположениям, будет изготовлен из титана.

Что касается дисплея, то он может стать светлее. По слухам, Apple улучшит яркость до 2500 нит по сравнению с 2000 нит в 14 Pro.

И, конечно же, какой новый iPhone без новых цветов. Вероятно, iPhone 15 появится в зеленом и красном цветах, а также не точно, но вероятно, в розовом цвете (привет, Барби!). Существует также возможность, что в первый раз за 10 лет вы не получите айфон в золотом цвете. В целом, чаще всего говорят о вероятности таких цветов:

Розовый/Розовое золото/Румяное золото;

Зеленый;

Синий;

Желтый;

Оранжевый (маловероятно, но есть слухи);

Черный/Полночный/Темный/Базальтовый.

Камера Apple iPhone 15

Как упоминалось выше, модули могут стать больше, а сами объективы изменят расположение (относительно друг друга), но так же будут находиться в левом верхнем углу.

Ожидается, что передняя селфи-камера у самого дорогого из серии iPhone 15 будет не одна. Зачем вторая и в чем ее особенность – пока неясно. Возможно, это будет камера с широкоугольным объективом или лучший зум, или камера с меньшей глубиной резкости для портретных фото с размытым фоном.

Есть возможность, что камера iPhone 15 будет иметь 48-мегапиксельный основной датчик. Ранее таковой был доступен только владельцам iPhone 14 Pro и Pro Max. В обычном iPhone 14 был 12-мегапиксельный основной датчик.

Также ходят слухи, что камера iPhone 15 будет использовать новый CMOS-датчик изображения от Sony. Он сможет улавливать больше света и уменьшать вероятность пере- или недоэкспонирования изображений, например когда объект съемки освещен сзади.

Размер iPhone 15

Ожидается, что модельный ряд iPhone 15 будет выглядеть так:

iPhone 15 (6,1 дюйма)

iPhone 15 Plus (6,7 дюйма)

iPhone 15 Pro (6,1 дюйма)

iPhone 15 Pro Max (6,7 дюйма)

iPhone 15: толщина: 7,8 мм; длина: 147.6 мм; ширина: 71.6 мм; вес: 171 г.

iPhone 15 Pro: толщина: 8,25 мм; длина: 146,6 мм; ширина: 70.6 мм; вес: 188 г.

iPhone 15 Pro Max: толщина: 8,25 мм; длина: 159,9 мм; ширина: 76.7 мм; вес: 221 г.

Характеристики iPhone 15

По слухам, новый чип A17 Bionic получат только более дорогие версии iPhone 15 (вероятно, Pro и Pro Max). Обычные iPhone 15 получат чип A16 Bionic – аналогичный используется в iPhone 14 Pro.

Оперативную память также могут разделить. "Дешевые" версии получат 6 ГБ оперативной памяти, а Pro – 8 ГБ оперативки. Больше оперативной памяти поможет iPhone 15 Pro лучше и быстрее обрабатывать большие фотографии ProRAW и видеофайлы ProRES.

Существует также вероятность, что, чтобы оправдать высокую цену, у новых iPhone 15 Pro будет больше памяти. Базовая модель будет иметь 256 Гб, также будут доступны модели на 512 Гб, 1 Тб и даже 2 Тб.

iPhone 15: цена и дата выхода

И к "лучшим" новостям. Если верить слухам, все модели iPhone в 2023 году подорожают из-за увеличения производственных затрат. iPhone 15 станет дороже на 12%, а версия 15 Pro – сразу на 20%. Это будет первое с 2017 года повышение для США. Мировые цены на iPhone растут и без "разрешения" Apple.

Аналитики считают, что iPhone 15 Pro может стоить от 1099 долларов по сравнению со стартовой ценой iPhone 14 Pro в 999 долларов. В таком случае iPhone 15 Pro Max может стоить от 1199 долларов.

Что касается даты выхода, то точно назвать ее невозможно. Как правило, новые модели попадают в продажу через неделю после презентации. По слухам, в этом году подождать придется немного больше. Ориентировочный старт продаж запланирован на 22 сентября в США.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, какие ожидаемые новинки Apple вряд ли покажут 12 сентября.

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