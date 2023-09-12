iPhone 15 Pro Max получит самый большой апгрейд за годы: о чем речь

Самый дорогой из новых афонов, которые 12 сентября представит на презентации Apple – iPhone 15 Pro Max, скорее всего, получит долгожданную камеру-перескоп, которая выведет на новый уровень способность делать фотографии с зумом. Аналитики утверждают, что вероятность появления такой камеры близка к 100%.

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Как пишет Tomsguide, эту камеру уже называют самой важной причиной для того, чтобы перейти на новый iPhone 15. Правда, ее доступность только в самой дорогой версии явно оттолкнет часть желающих.

iPhone 15 Pro Max: что такое перископная камера

Объектив перископической камеры использует зеркала для отображения изображения от отверстия камеры к ее сенсору, расположенному сбоку. Благодаря тому, что между сенсором и отверстием было увеличено расстояние, появляется возможность установить большие объективы, улучшающие оптическую силу зума.

Аналогичные камеры уже несколько лет используются в телефонах корейской Samsung, а также некоторых других флагманских смартфонах на базе Android. В частности, благодаря перископной камере Samsung Galaxy S23 Ultra имеет 10-кратный оптический зум.

Какие модели iPhone 15 получат перископную камеру

Вероятнее всего, перископную камеру получит только самый дорогой из флагманов Apple iPhone 15 Pro Max. В таком случае эта модель может попасть на рынок в несколько ограниченном количестве, поскольку на рынке существуют проблемы со снабжением деталей для камеры.

Эксперты предполагают, что именно появление этой камеры, а также увеличение объема внутренней памяти до 2 Тб будет своеобразным оправданием от Apple из-за повышения цены на 100-200 долларов.

Что умеет перископная камера iPhone 15 Pro Max

По слухам, камера у iPhone 15 Pro Max будет способна на 6-кратный оптический зум. Сейчас iPhone 14 Pro способен выжать 3-кратный зум. Однако, есть вероятность, что у нее может быть и 10-кратный зум. Также предполагается, что перископная камера может получить сменный объектив для обеспечения нескольких уровней оптического приближения.

Сама же камера, по слухам, будет оборудована гибридным объективом, изготовленным из стекла и пластика. Это позволит сбалансировать стоимость и вес. Вместе с тем это не повлияет на качество, которое обеспечивают цельностеклянные объективы. Все остальные камеры iPhone используют пластиковые линзы.

Предполагают, что поскольку новая технология потребует чуть больше пространства в корпусе iPhone 15, Apple, очевидно, придется изменить положение сверхширокоугольного и телеобъектива, чтобы поместить новый сенсор. Сам размер камеры также может быть увеличен, но очень незначительно – примерно на 5%.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, где и когда смотреть презентацию iPhone 15.

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