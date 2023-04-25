Госкосмос Украины заключил договор о сотрудничестве с NASA. Фото

NASA и Государственное космическое агентство Украины подписали совместное заявление, направленное на сотрудничество сторон в сфере мирного космоса, связи и навигации. Церемония прошла в Вашингтоне, в штаб-квартире Национальной администрации по аэронавтике и космосу NASA.

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Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова. Это открыло новые возможности для ракетно-космической отрасли Украины и расширило сотрудничества между Украиной и США в сфере мирного космоса, связи и навигации (чтобы смотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Очередной положительный результат в сфере вдохновляющей нас – Космос. Сегодня в Вашингтоне, в штаб-квартире Национальной администрации по аэронавтике и космосу NASA – National Aeronautics and Space Administration, состоялась церемония подписания Совместного заявления между NASA и Государственным космическим агентством Украины", – написала посол на своей странице в Фейсбуке в пятницу вечером.

Представитель посольства подчеркнула, что Билл Нельсон, администратор NASA, находящийся в настоящее время в Вашингтоне вместе с делегацией Украины, а также Владимир Михеев, заместитель председателя ГКА Украины, совместно с Игорем Фоменко, заместителем министра экономики, совершили очередной шаг в направлении новых возможностей для украинской космической отрасли и расширения сотрудничества между Украиной и США.

В результате этих усилий, партнерство между Украиной и США в области мирного космоса, связи и навигации, а также проектов Международной космической станции и других областей, будет укрепляться и расширяться.

Как сообщал OBOZREVATEL, американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовала завораживающие кадры Земли, снятые во время годовой экспедиции Международной космической станции. На почти часовом видео в сверхвысоком разрешении запечатлены различные явления и просто ночной вид нашей планеты.

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