Google начнет удалять аккаунты, которыми не пользовались более двух лет: стали известны подробности

Американская компания Google, владеющая Alphabet, начнет удалять неактивные учетные записи, которые не использовались в течение двух лет. Это изменение затронет аккаунты и связанные с ними данные в таких сервисах, как Gmail, Документы, Диск, Календарь, а также YouTube и Google Photos.

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Об этом сообщает издание Reuters. Перед удалением пользователь получит предупредительное сообщение.

В соответствии с объявлением компании, если учетная запись Google не использовалась и не посещалась в течение двух лет или более, она может быть удалена вместе со связанными данными в Google Workspace.

Это изменение политики затронет аккаунты и данные в таких сервисах, как Gmail, Документы, Диск, Встречи и Календарь, а также YouTube и Google Photos. В результате неактивные аккаунты и связанные с ними данные будут удалены с серверов компании, с целью оптимизации хранения и обеспечения безопасности данных.

"С сегодняшнего дня неактивные аккаунты, которые находятся под угрозой удаления, будут получать от Google предупредительные сообщения на основной и резервный электронный адрес учетной записи", – говорится в сообщении.

Важно отметить, что изменения касаются только личных аккаунтов Google, а не аккаунтов организаций, таких как компании или университеты. Google объясняет, что такие меры предпринимаются для обеспечения безопасности данных и предотвращения возможных угроз, включая возможные взломы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле корпорация Google отключила все платежи из России. Оплатить услуги компании больше нельзя никаким видом карт из РФ. Кроме того убрана лазейка в виде оплаты со счета мобильного телефона.

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