Футуристические города как в фильмах: 6 мегаполисов, которые поразят своим видом. Фото

Нередко свое представление о будущем мы связываем с образом городов. Небоскребы причудливых форм, необычные формы озеленения пространства, технологичные способы вписать здания в существующий ландшафт и т.д. Тем временем все это уже проектируется, а порой даже строится.

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Издание Architectural Digest рассказало о шести таких футуристических городах. И показало, как они выглядят или должны выглядеть.

Смарт-Форест-Сити, Мексика

Итальянский архитектор Стефано Боэри задумал построить неподалеку от мексиканского Канкуна город, название которого переводится как "умный лес". Планы и рендеры он обнародовал в 2019 году. По его замыслу, городское пространство будут украшать 7,5 миллионов растений. А за основу он взял принципы взаимодействия человека с природой, которыми руководствовался народ майя, издавна обитавший здесь. Зеленые насаждения планируется разместить повсюду – не только в парках и садах, но на крышах и фасадах.

Телоса, США

Миллиардер Марк Лор задумал построить в США город, который бы задал новый глобальный стандарт городской жизни, расширил человеческий потенциал и стал образцом для будущих поколений. Место, где будет построена Телос, пока не выбрано. Но уже известно, что безоговорочный приоритет здесь будут иметь пешеходы и велосипедисты, а также зеленые зоны. Транспорт в городе планируют не скоростной, а воду намерены собирать, очищать и повторно использовать прямо на месте. Помимо экологических инициатив город будет строиться вокруг идеи равноправия – все жители будут владеть долей городской земли. Ожидается, что к 2050 году город будет не только возведен, но и его население достигнет 5 миллионов человек.

Линия, Саудовская Аравия

В строительство поселения, которое будет иметь вид прямой линии протяженностью 160 км, Саудовская Аравия намерена инвестировать от 100 до 200 миллиардов долларов. Город будет иметь зеркальный фасад, который идеально впишет его в ландшафт. Районы планируют связать высокоскоростным автономным транспортом, чтобы жители не нуждались в автомобилях. Это сведет выбросы выхлопных газов практически к нулю. Строительство Линии уже началось, а завершить его планируют к 2030 году.

Океаникс-Пусан, Южная Корея

Хотя проектов плавучих городов на сегодняшний день существует уже немало, Океаникс-Пусан может стать первым, который будет полностью реализован. Компания Oceanix с помощью подрядчиков уже спроектировала стоящий на воде район существующего мегаполиса Пусана и презентовала его в ООН в апреле 2022 года. Строить плавучий город планируют из биокамня – способного к самовосстановлению и самоподдержанию материала. Ключевая идея, стоящая за проектом – это борьба за выживание в условиях поднятия уровня мирового океана из-за изменения климата.

Чэнду-Скай-Уэлли, Китай

"Небесная долина Чэнду" была разработана для участия в конкурсе Future Science and Technology City. Мегаполис предназначен для сохранения и развития традиционных поселений линьпан, являющихся сельскими общинами в долине близ города Чэнду, административного центра китайской провинции Сычуань. Жители поселений линьпан занимаются мелким земледелием, а местная архитектура не противоречит здешней природе. Спроектированные новые постройки, сгруппированные на холмах, тоже призваны подчеркнуть естественный профиль долины. За счет сохранения сельскохозяйственного ландшафта района жителям предлагается более широкий выбор образа жизни, в том числе возможности для самостоятельного строительства и развития самодостаточного образа жизни в гармонии с природой. Впрочем, в настоящее время проект не продвигается в сторону реализации.

Амаравати, Индия

Проект футуристического города был вдохновлен, в частности, Центральным парком Нью-Йорка. Город предлагается развивать вокруг большого зеленого пространства в центре, где расположены административные здания. Не менее 60% территории должно занимать растения и водоемы. Устойчивость должны обеспечивать все передовые технологии, такие как электромобили, водное такси, специальные велосипедные маршруты и фотогальваника. Впрочем, генеральный план Амаравати пока никак не реализуется.

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