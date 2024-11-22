Фокус на технологиях: 'Киевстар' запустил опрос для бизнеса в Украине

Киевстар, крупнейший оператор электронных коммуникаций в Украине, объявляет о запуске нового опроса для владельцев и руководителей бизнесов.

С начала полномасштабной войны компания Киевстар ежегодно проводит исследования по состоянию украинского бизнеса. Этот год не стал исключением, однако акценты несколько изменились — в сторону технологий.

Теперь основное внимание опроса уделяется тому, как современные технологии поддерживают бизнес в сложных условиях, каким образом компании используют цифровые инструменты для восстановления и развития, а также для каких целей технологические решения становятся наиболее востребованными в новых реалиях.

"Сегодня, когда бизнес в Украине нуждается в дополнительной поддержке и инновационных решениях, Киевстар стремится предоставить максимально точную и актуальную информацию о том, как технологии могут способствовать устойчивости компаний. Наша цель — помочь предприятиям находить оптимальные решения для развития, независимо от их сферы деятельности", — комментирует Татьяна Юрчишина, директор по маркетингу на корпоративном рынке Киевстар.

Сотрудничая с такими международными компаниями как Microsoft Azure и AWS, Киевстар наработал опыт и экспертизу для реализации решений на основе Big Data, облаков, AI и т.п.

С результатами прошлогоднего исследования, которым был 2023 для украинских компаний, можно ознакомиться на Kyivstar Business Hub — медийной площадке Киевстар для поддержки бизнеса.

Участие в опросе могут принять представители всех бизнесов, независимо от их отрасли и масштаба.

Присоединиться к опросу можно по ссылке.