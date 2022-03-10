Минцифры запустило новый бот "єВорог", которым не смогут воспользоваться оккупанты

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Минцифры запустило новый чат-бот в Telegram "єВорог", через который можно сообщить ВСУ о передвижении российских войск или вражеской техники. Этот бот является защищенным – отправить материалы можно только после авторизации через приложение "Дія".

Как сказано на сайте Министерства цифровой трансформации, авторизация для работы "єВорога" нужна, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео. Отметим, что воспользоваться указанным сервисом можно только с помощью смартфона (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Как пользоваться "єВорогом":

1. Перейдите по ссылке в смартфоне: https://t.me/evorog_bot

2. Щелкните: "Авторизироваться". Далее нужно подтвердить личность в "Дії" (это нужно, чтобы услугой не смогли воспользоваться оккупанты, а только авторизованные пользователи).

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3. Выберите, что именно вы видели, – технику или солдат.

4. Отправьте фото или видео.

5. Выберите область из списка и отправьте геолокацию техники или живой силы врага.

6. Опишите своими словами то, что вы увидели.

Вся информация, которую вы сообщите, будет передана Вооруженным силам Украины.

"Помогите нашей армии – сообщайте адрес передвижения военной техники и войск оккупантов. Они помогут Штабу ВСУ быстро дать достойный отпор противнику", – отметила пресс-служба.

Как писал OBOZREVATEL, ранее специалисты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказали, что делать, если исчезла мобильная связь. Пошаговую инструкцию можно посмотреть по ссылке.

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