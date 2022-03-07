Что делать, если пропала мобильная сеть: инструкция для Android и iPhone
В Украине рассказали, что делать, если исчезла мобильная связь.
Пошаговая инструкция была выложена специалистами Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Если сеть вашего мобильного оператора стала недоступной – с 7 марта каждый абонент любого национального оператора может переключиться на сеть другого оператора. Тариф при этом останется неизменным.
Чтобы сменить сеть, необходимо внести определенные изменения в настройках телефона:
1. Выключить автоматический выбор сети:
- на Android : "Настройки" – "Мобильная сеть" или "Подключение" – "Оператор"
- на iOS : "Параметры" – "Сотовые данные" – "Выбор сети"
2. Найти и выбрать доступную сеть Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть
4. Проверить возможность вызова или отправки SMS-сообщения.
В Госспецсвязи отметили, что первыми доступ к функции получат жители Харьковской, Херсонской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Кировоградской, Николаевской областей. По ним услугу масштабируют на всю территорию Украины.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине рассказали, что делать, если исчезла мобильная связь и назвали альтернативные способы коммуникации с родственниками и экстренными службами.