Что делать, если пропала мобильная сеть: инструкция для Android и iPhone

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В Украине рассказали, что делать, если исчезла мобильная связь.

Пошаговая инструкция была выложена специалистами Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Если сеть вашего мобильного оператора стала недоступной – с 7 марта каждый абонент любого национального оператора может переключиться на сеть другого оператора. Тариф при этом останется неизменным.

Чтобы сменить сеть, необходимо внести определенные изменения в настройках телефона:

1. Выключить автоматический выбор сети:

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- на Android : "Настройки" – "Мобильная сеть" или "Подключение" – "Оператор"

- на iOS : "Параметры" – "Сотовые данные" – "Выбор сети"

2. Найти и выбрать доступную сеть Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL

3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть

4. Проверить возможность вызова или отправки SMS-сообщения.

В Госспецсвязи отметили, что первыми доступ к функции получат жители Харьковской, Херсонской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Кировоградской, Николаевской областей. По ним услугу масштабируют на всю территорию Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине рассказали, что делать, если исчезла мобильная связь и назвали альтернативные способы коммуникации с родственниками и экстренными службами.