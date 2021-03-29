Эксперт выяснил, как Apple и Google следят за пользователями

Смартфоны от компаний Google и Apple собирают личные данные пользователя со смартфонов Pixel и iPhone в среднем каждые 4,5 минуты.

Об этом говорится в исследовании профессора Дуга Лейта из Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия. Он обнаружили, что сбор информации происходит даже в режиме ожидания смартфона. Среди получаемых данных передаются серийный номер смартфона, MAC-адрес, Wi-Fi, IMEI, номер телефона и данные SIM-карты.

Лейт отметил, что смартфон на Android больше передает данных. В среднем за 12 часов Google получает 1 МБ данных со своих смартфонов, а Apple – около 52 КБ.

Ученый добавил, что при помощи iPhone и подключении к Wi-Fi, "яблочная" компания получает доступ к MAC-адресам других устройств в этой же сети. Таким образом определяется домашний роутер, точка доступа в общественном месте или же офисная сеть.

В Google ответили, что собирают данные для поддержки операционной системы Android в актуальном состоянии. На запрос ученого в Apple ответа на момент публикации пока не дали.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы приложения, больше всех собирающие данные со смартфона.