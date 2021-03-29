Експерт з'ясував, як Apple і Google стежать за користувачами

Смартфони від компаній Google й Apple збирають особисті дані користувача зі смартфонів Pixel та iPhone в середньому кожні 4,5 хвилини.

Про це йдеться в дослідженні професора Дуга Лейта з Трініті-коледжу в Дубліні, Ірландія. Він виявили, що збір інформації відбувається навіть у режимі очікування смартфона. Серед одержуваних даних передаються серійний номер смартфона, MAC-адреса, Wi-Fi, IMEI, номер телефону і дані SIM-карти.

Лейт зазначив, що смартфон на Android більше передає даних. У середньому за 12 годин Google отримує 1 МБ даних зі своїх смартфонів, а Apple – близько 52 КБ.

Учений додав, що за допомогою iPhone і під'єднання до Wi-Fi "яблучна" компанія отримує доступ до MAC-адреси інших пристроїв у цій же мережі. Так визначається домашній роутер, точка доступу в громадському місці або ж офісна мережа.

У Google відповіли, що збирають дані для підтримки операційної системи Android в актуальному стані. На запит вченого в Apple відповіді на момент публікації поки не дали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо додатки, які найбільше збирають даних зі смартфона.