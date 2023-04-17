Древний метеорит 2,29 млрд лет назад изменил Землю и мог способствовать появлению жизни: что узнали ученые

Старейшее из известных ученым падений метеорита на Землю, которое произошло 2,29 миллиарда лет до нашей эры, могло создать условия для зарождения ранней жизни на планете. Оно также изменило химический состав земной коры.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Earth and Planetary Science Letters. Авторы исследовали то, что осталось от старейшего в мире известного ударного кратера Яррабубба в Западной Австралии.

"Мы нашли доказательства того, что горячая вода циркулировала в трещинах породы после удара, возможно потому, что удар растопил часть льда, покрывавшего большую часть планеты в то время", – рассказали в статье для The Conversation кандидат наук Андреас Заметцер и его коллега – профессор геохронологии Крис Киркланд из Университета Кертина (Австралия).

По их предположениям, вода в трещинах горных пород могла создать нишу для ранних форм жизни.

"Ее присутствие также имеет значение для нашего понимания того, как формируются залежи металлических руд в земной коре", – добавили исследователи.

По всей планете задокументировано около 200 крупных мест падения метеоритов, но в Яррабубби находится самое старое из них. Более двух миллиардов лет назад космический камень врезался в континентальную кору в Яррабубби, которая претерпела интенсивные изменения в результате удара.

В результате падения метеорита образовался кратер диаметром около 70 км, который на сегодняшний день размыт до размеров небольшого холма.

Проводя исследования для того, чтобы определить возраст ударного кратера, ученые измерили соотношение изотопов урана и свинца, "действующее как секундомер, отсчитывающий время с тех пор, как минерал образовался".

Различные изотопы элемента ведут себя одинаково в химических реакциях, но содержат разное количество нейтронов внутри атома. Это делает некоторые изотопы нестабильными: со временем они радиоактивно распадаются на разные элементы. Таким образом, измерение изотопов позволяет определить возраст, поскольку уран со временем распадается на свинец, и ученые знают, с какой скоростью происходит этот распад.

Исследователи проанализировали изотопный состав свинца в минеральных зернах из коры, окружающей кратер в Яррабубби и смогли установить состав жидкости, из которой минерал вырос.

"Мы обнаружили широкий спектр изотопных составов свинца, а также новые ураносодержащие минералы, выросшие в трещинах зерен во время удара, запустив новые секундомеры", – заявили ученые.

Единственным правдоподобным объяснением такого химического изменения в коре, по мнению исследователей, является то, что удар создал сети циркулирующей горячей воды, которая просочилась в трещины по всей породе.

"В случае с Яррабуббой вода вполне могла появиться от удара метеорита о ледниковый щит, поскольку 2,29 миллиарда лет назад большая часть мира была покрыта льдом", – отметили ученые.

По их мнению, образовавшиеся вследствие удара системы с горячей жидкостью могли способствовать возникновению ранней жизни.

"Исследователи продемонстрировали, что микробные сообщества могут расцветать там, где тепло, вода и питательные вещества встречаются с измельченной горной породой: именно такие условия могут создавать столкновения. Некоторые даже предполагают, что столкновение является фундаментальной частью планетарной эволюции, необходимой для создания пригодной для жизни планеты", – отметили ученые.

Заметим, что самые ранние формы жизни образовались на Земле примерно 3,8 млрд. лет назад.

Ученые также отметили, что их исследование дало понимание того, как образующаяся при столкновениях горячая вода может переносить металлы, которые образуют месторождения руды.

Такие месторождения обычно образуются там, где есть геологическая структура, например трещина в горной породе, в которую металлы могут быть перемещены флюидами.

"Удары, безусловно, разрушают земную кору, но они также обеспечивают циркуляцию горячей воды. Если в породах есть металл, эта горячая вода может переносить и концентрировать эти металлы в более богатом месторождении", – заявили ученые.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об исследованиях ученых, которые предполагали, что жизнь на Земле могла зародиться благодаря радиоактивному метеориту.

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