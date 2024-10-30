'Дія' вошла в список лучших изобретений 2024 года по версии TIME

Приложение платформы государственных услуг онлайн "Дія" вошло в список лучших изобретений 2024 года по версии журнала TIME. В топе Best Inventions 2024 украинское приложение попало на первое место в категории Apps & Software.

Видео дня

TIME отметил Дію "за чрезвычайное влияние и смелые инновации, облегчающие жизнь миллионам людей". В свою очередь Министерство цифровой трансформации Украины отметило, что "это только начало".

Журнал проиллюстрировал приложение фотографией обручального кольца, под которой предложил: "нажмите, чтобы ответить "да". То есть, речь идет о возможности онлайн регистрации брака партнеров, которые не рядом друг с другом.

"Система проста, хотя и неромантична: один партнер делает предложение через приложение, а другому посылается уведомление. Если сторона ответит "да" в течение 14 дней, они вместе согласовывают дату свадьбы", – так же неромантично издание охарактеризовало приложение.

Неромантичность в TIME объяснили войной в Украине.

"Суровый способ признаться в любви был разработан, чтобы помочь многим украинским парам, физически расставшимся из-за вторжения России в страну", – пояснило издание.

В топе Best Inventions TIME ежегодно выделяет 200 разнообразных "новаторских решений из всех сфер жизни, которые меняют мир и делают его лучше, удобнее и безопаснее".

"Для нас это больше, чем признание. Это еще и подтверждение, что Украина задает тренды по цифровизации во всем мире", – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Интересно, что англоязычный журнал отметил "Дію" в день, когда сервис отчитывался о 21 млн зарегистрированных пользователей.

Как сообщал OBOZ.UA, в приложении "Дія" должно появиться 6 дополнительных услуг. Среди них – отображение разрешения на оружие и сообщения о проблемах связи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!