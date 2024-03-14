"Дія" стала программой с открытым кодом: Федоров объяснил причины такого шага
Министерство цифровой трансформации открыло код приложения Дія. Теперь его могут использовать другие страны для разработки собственных государственных сервисов.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. "Дія открывает код", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь ИТ-специалисты и правительства других стран смогут исследовать логику работы приложения и использовать его код для создания аналогичных государственных сервисов.
"Надеюсь, что наш опыт поможет другим правительствам построить свои государства в смартфоне. Специалисты смогут создать аналог Дії или другое приложение, похожее на нее, но для этого, конечно, нужно будет присоединиться к публичной лицензии. Найти открытый код и присоединиться к лицензии можно на отдельном сайте", – пояснил министр.
Федоров уточнил, что кроме общего кода серверной и мобильной частей приложения, также были включены документ "Удостоверение водителя" и услуга "Извлечение несудимости" в качестве примеров того, как приложение работает с данными. Каждый IT-специалист будет иметь возможность проанализировать код и предложить усовершенствование для "Дії".
При этом, как заверил министр, данные украинцев находятся в полной безопасности. В коде нет доступа к реестрам. Если IT-специалист захочет осуществить "запрос в реестр", то специально для этого в тестовую среду добавлены вымышленные пользователи с фиктивными данными. На этих пользователях можно проверить, как приложение работает с информацией.
Также он отметил, что открытый код – это одна из передовых мировых практик. Такой подход использовался для европейских COVID-сертификатов и Европейского кошелька цифровой идентификации, а также применяется в Linux, Android и MySQL.
"Делимся украинским диджитал-опытом и укрепляем международный имидж цифровой страны", – резюмировал Федоров.
Как сообщал ранее OBOZ.UA, Федоров проанонсировал новые сервисы в Дії, которыми смогут воспользоваться украинцы за границей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!