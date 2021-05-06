Disney показала рабочий световой меч из 'Звездных войн'. Видео

Компания Disney показала работающий световой меч из киносаги "Звездные войны".

Видео с демонстрацией опубликовали на официальном YouTube-канале. В ролике показано, как при нажатии на рукоять выдвигается световое лезвие с характерным звуком.

В компании не раскрыли особенностей конструкции меча. Однако отметили, что он еще находится на стадии разработки и его выпустят к открытию гостиницы Galactic Starcruiser, запланированной на 2022 год.

Добавим, что в мече вероятно не используется никакой лазер. Вместо него в устройстве задействована светодиодная лента с гибкой подложкой и рассеивателем. Точная дата выпуска и цена игрушки пока неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский инженер Аллен Пэн сконструировал аналог светового меча джедаев из кинофильма "Звездные войны".