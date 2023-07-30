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Да Винчи, Дракула, Наполеон: как выглядели бы сейчас исторические фигуры. Фото

Юлия Песчанская
Технологии
5 минут
408
Да Винчи, Дракула, Наполеон: как выглядели бы сейчас исторические фигуры. Фото

Историки часто задумываются о том, как выглядели бы исторические фигуры сейчас. Они проводят разные исследования и реконструкции, чтобы воспроизвести их внешность.

Видео дня

Руководитель студии Royalty Now Studios Бекка создала модернизированные портреты исторических фигур с помощью фотошопа. Графический дизайнер воспроизводит известные статуи и портреты, чтобы мы могли больше узнать о прошлом.

Александр III Македонский

Полководец и девятнадцатый царь Македонии родился в Пелли (столица Македонии), в июле 356 года до нашей эры. Он возглавил армию, прошедшую персидскими территориями Малой Азии, Сирии и Египта, отвоевывая земли на своем пути.

Александр умер от лихорадки в Вавилоне в июне 323 года до нашей эры и был похоронен в Египте.

Да Винчи, Дракула, Наполеон: как выглядели бы сейчас исторические фигуры. Фото

Королева Виктория

Королева правила Великобританией почти 64 года. Она является вторым по продолжительности правления монархом после королевы Елизаветы II, умершей в прошлом году. Виктория родилась 24 мая 1819 года.

Благодаря тому, что отец Эдвард герцог Кентский умер вскоре после ее рождения, а у троих ее дядей не осталось в живых законных детей, Виктория стала одним из самых культовых монархов Британии.

Виктория взошла на трон в возрасте 18 лет в 1824 году. Во времена ее правления произошли огромные промышленные, технологические и социальные изменения, а ее имя определило целую эпоху. К моменту ее смерти, в 1901 году, говорили, что Британия имела империю, над которой никогда не заходит солнце.

Да Винчи, Дракула, Наполеон: как выглядели бы сейчас исторические фигуры. Фото

Уильям Шекспир

Уильям Шекспир – английский драматург, поэт и актер, которого многие считают самым выдающимся драматургом всех времен. Он является автором 39 пьес, 154 сонетов и трех длинных поэм. Его пьесы, самые известные из которых "Ромео и Джульетта", "Гамлет" и "Отелло", переведены на все основные языки мира.

Шекспир родился 26 апреля 1564 года. Где-то между 1585 и 1592 годами Шекспир начал карьеру в Лондоне как актер и писатель.

Да Винчи, Дракула, Наполеон: как выглядели бы сейчас исторические фигуры. Фото

Леонардо Да Винчи

Итальянский художник эпохи Возрождения имел много талантов. Он также являлся скульптором, архитектором, музыкантом, математиком, инженером, изобретателем, анатомом, геологом, картографом, ботаником и писателем.

Мона Лиза – его самый известный и пародированный портрет, а картина "Тайная вечеря" – наиболее воспроизводимая религиозная картина всех времен и народов.

Рисунок Леонардо "Витрувианский человек" также считается культурной иконой – его воспроизводят на самых разных предметах, таких как монета евро, учебники и футболки.

Леонардо также уважают за его технологическую изобретательность. Он создал концепцию вертолета, танка, концентрированной солнечной энергии, калькулятора и двойного корпуса, а также изложил элементарную теорию тектоники плит.

Да Винчи, Дракула, Наполеон: как выглядели бы сейчас исторические фигуры. Фото

Девушка с жемчужной серьгой

"Девушка с жемчужной серьгой" – картина нидерландского художника Йоханнеса Вермеера, написанная маслом. Он нарисовал ее где-то в 1665 году, и это одна из известнейших его работ.

На картине изображена загадочная женщина в большой жемчужной серьге, золотой куртке и сине-золотом тюрбане. Она смотрит через плечо на зрителя и имеет распахнутые губы, будто собирается что-то сказать.

Да Винчи, Дракула, Наполеон: как выглядели бы сейчас исторические фигуры. Фото

Наполеон

Наполеон Бонапарт, также известный как Наполеон I – был героем Французской революции и дважды императором Франции. Он родился в 1769 году на острове Корсика и в детстве посещал школу в материковой Франции, где выучил язык, а в 1785 году окончил военную академию.

Во время Французской революции Наполеон быстро поднялся в военной сфере и был признан амбициозным и искусным стратегом. Он короновался на императора Франции в 1804 году, примерно через пять лет после того, как захватил политическую власть в результате переворота.

Однако он отрекся от престола в 1814 году – через два года после неудачного вторжения в Россию. Наполеон скончался в возрасте 51 года.

Да Винчи, Дракула, Наполеон: как выглядели бы сейчас исторические фигуры. Фото

Октавиан Август

Август был первым римским императором, правившим с 27 г. до н. э. до своей смерти в 14 г. н. э. За время правления Август значительно расширил империю, в том числе присоединил Египет, Далмацию и т.д. На смертном одре он сказал: "Я нашел Рим городом кирпича, а оставил его городом мрамора".

Да Винчи, Дракула, Наполеон: как выглядели бы сейчас исторические фигуры. Фото

Мария Антуанетта

Мария Антуанетта была последней королевой Франции и помогла спровоцировать народные беспорядки, повлекшие Французскую революцию и свержение монархии в августе 1792 года.

Она родилась под именем Мария Антония Жозефа Джоанна в семье Марии Терезии, императрицы Австрии и императора Священной Римской империи Франциска I в 1755 году.

В возрасте 14 лет она вышла замуж за короля Людовика XVI. Ее брак с будущим королем Франции, которому было всего 15 лет, был использован для скрепления вновь союза между Австрией и Францией после семилетней войны.

Да Винчи, Дракула, Наполеон: как выглядели бы сейчас исторические фигуры. Фото

Влад III

Влад III, также известный как Влад Потрошитель или Влад Дракула, был трехкратным правителем Валахии (между 1448 и его смертью около 1477) и впоследствии вдохновил ирландского писателя Брема Стокера на создание знаменитого графа-вампира в его романе "Дракула" 1897 года. Официально известный как князь Валахии, Влад III родился в 1431 году в семье Влада II Дракулы. Его отец получил фамилию Дракула, что означает дракон, став членом христианского военного Ордена Дракона.

Считается, что в 1462 году Влад III, чтобы отогнать османские войска, заколол тела 20 000 человек возле румынского города Тарговиште. За это он получил прозвище Влад Потрошитель, посмертно.

Да Винчи, Дракула, Наполеон: как выглядели бы сейчас исторические фигуры. Фото

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