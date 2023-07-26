Что такое Эрикофон: причудливое изобретение 40-х годов, которое заставит вас засмущаться

Эрикофон – это стационарный телефон, созданный шведской компанией Ericsson в конце 1940 года. Дизайнеры хотели, чтобы устройство было небольшим, легким и простым в использовании.

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Это был первый телефон, объединивший в один блок номеронаборщик и трубку. Было две версии модели, которые выпускались в 18 цветах, кроме черного (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Первая версия была немного длиннее и ее динамик находился под углом почти 90 градусов к основанию, вторая версия была более короткая и имела динамик немного наклоненный вниз.

Серийное производство началось в 1954 году, но купить необычное устройство можно было только в 1956 году. Покупатели больше предпочитали красный и белый цвета.

Сначала компания думала, что их крупнейшими клиентами будут больницы. Потому что больному тяжело встать с кровати, чтобы добраться до телефона, а такая модель могла быть сразу возле пациента.

Появилось даже сообщество "эрикоманов", участники которого могли обмениваться между собой такими телефонами.

Благодаря своему необычному дизайну Эрикофон появился в большом количестве фильмов и сериалов ("Сумеречная зона", "Частный детектив Магнум", "Большие огненные шары", "Люди в черном").

В 1980 году телефоны сняли с производства. Однако вы можете его увидеть в Музее истории телефонов, там Эрикофон есть мятного, оранжевого, белого и красного цветов.

Однако сейчас необычный и новаторский дизайн этого телефона вызывает не столько восторг, как смущение. Из-за определенной распущенности пользователи сети видят в нем не совсем то, что задумывали его создатели.

Неудивительно, что в сети появились обсуждения, где люди откровенно признаются, что видят сексуальную игрушку, а не средство связи и шутят по этому поводу.

Некоторые пользователи написали, что первым желанием было заблокировать рекламу, ведь в первый момент они увидели не стационарный телефон, а мужчины шутят, что часто находят такой прибор в ящике своих жен и теперь понимают, почему им так нравится этот дизайн.

"Нужно указать, что этот телефон вибрирует, когда кто-то звонит", "У моей мамы есть несколько таких", "О, это телефон, а я думал, что это нечто другое", "Ого, какое количество цветов, но, к сожалению, только один размер!", – выразили свое мнение пользователи.

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