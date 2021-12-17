Что означает NFT и как реализовать цифровое право на невзаимозаменяемый токен

Понятие невзаимозаменяемого токена (NFT), которое пришло из мира криптовалюты, это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне, гарантирует оригинальность предмета и дает эксклюзивные права на него. NFT – это первые попытки посадить права собственности на блокчейн.

Цифровое право на невзаимозаменяемый токен есть у каждого человека, а как его реализовать читайте нашем материале.

Что такое NFT и для чего это нужно

Невзаимозаменяемые активы существовали задолго до NFT. Речь идет про доменные имена, билеты на мероприятия, внутриигровые предметы, юзернеймы в социальных сетях, подписки и прочее. Мы имеем огромное количество цифровых вещей, но по-настоящему не владели ими. Теперь блокчейн обеспечивает координационный слой для цифровых активов, давая пользователям право собственности и управления.

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В то же время NFT – это первые попытки посадить права собственности на блокчейн. Это можно сравнить с бумажной сувенирной открыткой, на которой изображена какая-либо картина. Покупка такой открытки, возможно, представляет для кого-то коллекционный интерес, но перехода прав на искусство как на объект интеллектуальной собственности при этом не происходит.

Создание NFT, особенно для представителей сферы искусства, но и не только, должно быть доступно, безопасно и не должно требовать специальных навыков. Какой бы сложной не была технология, пользователю нужно донести это наиболее простым способом, даже не потому что он не разберётся, а потому что у него очень мало времени.

Как реализовать свое право на невзаимозаменяемый токен

Основное место, где создается наибольшее количество NFT – это Ethereum. Однако есть и другие, более удобные площадки. Блокчейн DecimalChain создавался, чтобы пользователю простой инструмент с привычными ментальными моделями. Разработчики сделали своего рода конструктор любых видов токенов, в том числе и NFT, с которым справится и ребенок, и пенсионер, и блогер, и молодой художник, и IT-гигант.

Любой неподготовленный человек в несколько кликов за несколько минут может выпустить собственный токен и использовать его в своем бизнесе или персональной жизни, причем вся необходимая инфраструктура (кошелек для хранения, внутренняя биржа, внешние обменные площадки, конвертация в любую валюту через нативныйтокен) – уже готовы и доступны всем.

Создать свой NFT на DecimalChain проще и дешевле, чем на на самом блокчейне Ethereum. Чтобы перемещать какие-либо токены созданные на Ethereum, необходимо иметь на балансе ETH – это очень затрудняет пользовательский опыт. В блокчейнеDecimalChain оплачивать комиссии можно любым токеном сети.

Вспомните как вы покидаете новый сайт через 3 секунды, если не находите там нужной информации, а теперь представьте автора, глубоко погруженного в создание своего произведения искусства. Решив выпустить NFT и столкнувшись с первой трудностью – он оставит эту идею, даже не добравшись до проблемы авторских прав, что в сущности, не главное на данном этапе развития рынка.

Существует еще и проблемы связанные с окружающей средой. Блокчейн Ethereum, хоть и пытается уже несколько лет перейти на PoS, все еще работает на PoW – консенсусе. Это значит, что для майнинга базового токенаблокчейна – ETH, уходит огромное количество электроэнергии. В среднем на создание и содержание одного NFT на блокчейнеEthereum уходит около 340 киловатт электричества, а это примерно такое же количество электроэнергии, которое использует гражданин ЕС за месяц.

Блокчейн DecimalChain использует современный консенсус DPoS, который не требует энергозатрат и какого-либо специализированного оборудования. Это полностью удовлетворяет не только "зеленую" повестку, но и делает все операции на нем быстрыми, а комиссии за транзакции – дешевыми.

Чтобы добывать базовый токен блокчейна DecimalChain пользователю нужен только кошелек и любой токен сети. За счет обеспечения всех токенов, в том числе и NFT, монетой DEL – и появилась возможность оплачивать любой монетой все комиссии и мгновенно конвертировать на любые другие токены. А также появилась возможно создать не просто цифровую картинку, которая может принести профит за счет удачной продажи, но и с помощью своего NFT добывать токен DEL.