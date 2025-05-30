'Будущее уже наступило': Порошенко показал украинскую разработку для фронта, которая будет противодействовать врагу и спасать жизни

Петр Порошенко показал новую разработку для фронта - наземную роботизированную систему, которую планируют использовать для многих задач на передовой.

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Об этом написала пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Будущее, о котором мы читали книги и смотрели фильмы, уже наступило. Все это время наша команда инвестировала деньги и усилия в роботизацию украинского оборонпрома. Нам удалось совместить гусеничную наземную роботизированную платформу и возможности комплексов противодействия средствам технической разведки", – рассказал пятый президент.

Созданный робот, по словам политика, способен уничтожать разведывательные дроны, FPV, а также доставлять БК и выполнять другую опасную работу, "пока операторы будут управлять им с закрытых позиций, не подвергаясь опасности". Он также сможет обеспечивать эвакуацию раненых и разминирование территории.

Сейчас название мобильного комплекса ПДТР является засекреченным.

"Совместно с производителем мы провели испытания и остановились на этой модели робота, которую планируем поставить на производство. Параллельно на базе учебного центра ВСУ готовят операторов. Работаем и над тем, чтобы больше комплектующих и для ПДТР, и для НРК производилось в Украине", – пишет Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина должна опережать врага по инновациям, а также сделать так, чтобы всю опасную работу выполняла именно техника, а не живые люди.

"И если этот робот сможет защитить хотя бы одного военного - это уже означает, что мы работаем не зря", – подчеркнул пятый президент.

С начала полномасштабного вторжения Порошенко направил на помощь ВСУ более 7 млрд грн. Значительная часть средств инвестируется в новые разработки, модернизацию и производство военной техники и снаряжения.