Apple призналась, что проверяет все сообщения в iPhone

Apple просканирует фотографии и зашифрованные сообщения в смартфонах iPhone, зарегистрированных в США. Это будет делаться под видом поиска изображений сексуального насилия над детьми.

Об этом сообщает AP. Инструмент neuralMatch, предназначенный для обнаружения известных изображений сексуального насилия над детьми, будет сканировать изображения перед их загрузкой в iCloud.

Если будет найдено совпадение, изображение просмотрит человек. В случае подтверждения наличия детской порнографии, учетная запись пользователя будет отключена. Также будет уведомлен Национальный центр пропавших без вести и эксплуатируемых детей (National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC).

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Система обнаружения будет отмечать только те изображения, которые уже есть в базе данных центра известной детской порнографии. Родителям, делающим невинные фото ребенка в ванной, по-видимому, не о чем беспокоиться.

Отдельно Apple планирует сканировать зашифрованные сообщения пользователей на предмет содержания откровенного сексуального характера.

Ведущий исследователь криптографии из Университета Джона Хопкинса Мэтью Грин предупреждает, что систему можно использовать, чтобы подставить невинных людей, отправляя им, казалось бы, безобидные изображения, которые программа соотносит к детской порнографии.

Это может обмануть алгоритм Apple и привести к проблемам с правоохранительными органами. Исследователи в рамках эксперимента продемонстрировали, что сделать это довольно легко.

Также, по словам эксперта, программу можно использовать для слежки со стороны правительства за диссидентами или протестующими.

Напомним, весной 2021 года Apple выпустила новую версию операционной системы iOS. Главные нововведения касаются приватности пользователей и защиты их персональных данных. Отныне новые версии приложений при первом запуске должны будут спрашивать разрешения на сбор информации о пользователе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в iOS на iPhone обнаружили новый баг, который ломает операционную систему на смартфоне.

Также в iOS 14 на iPhone выявили ряд проблем, которые заставляют пользователей сделать принудительную перезагрузку.