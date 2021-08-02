Акция 'Счастливый день' от Киевстар теперь доступна в Sense SuperApp

Альфа-Банк Украина и Киевстар усиливают сотрудничество, чтобы предложить еще больше выгодных условий своим клиентам. Теперь акцию "Счастливый день" от Киевстар можно эксклюзивно заказать в цифровом банке Sense SuperApp.

Акция доступна абонентам Киевстар, которые обслуживаются на условиях предоплаты и подключили свой мобильный счет в Sense SuperApp. Благодаря "Счастливому дню" они могут бесплатно пользоваться безлимитным мобильным интернетом и звонками внутри сети оператора в течение суток, даже если не оплачивали услуги по своему номеру. Бесплатный интернет и звонки можно заказывать каждые 7 дней до конца 2021 года.

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Получить "Счастливый день" в Sense SuperApp просто: нужно войти в свой профиль Киевстар в Sense и активировать акцию. Сообщение о ее активации и статус также можно отслеживать в цифровом банке.

Для абонентов Киевстар, которые еще не пользуются Sense SuperApp, для заказа акции необходимо:

установить цифровой банк Sense SuperApp,

выбрать пакет услуг с дебетовой картой или кредитную карту Альфа-Банка Украина,

пройти идентификацию через видеочат или приложение Дія,

подключить свой мобильный счет в Sense и активировать акцию.

Напомним, что сотрудничество банка и телеком-оператора началось в марте 2021 года, когда они объединили доступ к банковским и мобильным счетам в Sense. Благодаря этому клиенты банка и абоненты оператора могут одновременно управлять своим банковским и мобильным счетом и дополнительными услугами в одном приложении. В будущем компании будут совместно создавать больше новых выгодных предложений для своих клиентов.