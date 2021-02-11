Девушку-бойца, ставшую звездой "Мандалорца", выгнали из сериала за фото из Львова

Знаменитая в прошлом девушка-боец смешанных единоборств (MMA) Джина Карано, которая сыграла ключевую роль к сериале "Мандалорец", уволена из проекта.

Lucasfilm, которой принадлежат все права на любые материалы связанные со "Звездными войнами", расторгла контракт с 38-летей бывшей спортсменкой.

"Джина Карано сейчас не работает в Lucasfilm и не будет задействована в будущих проектах. Ее посты в социальных сетях, порочащие людей на основании культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы", – приводит сообщение пресс-службы компании Hollywood Reporter.

Карано долгое время поддерживала Дональда Трампа, заявляя, что итоги выборов президента в США были подтасованы.

Кроме того девушка высмеивала ношение масок в период пандемии коронавируса и использования личных местоимений трансгендерами.

Последней каплей для студии стал ее пост в Instagram. Она разместила фото, сделанное во время еврейского погрома во Львове в 1941 году, и написала:

"Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети. Поскольку историю редактируют, большинство людей сегодня не осознает, что чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты устроили облаву на тысячи евреев, правительство сначала заставило их соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то из-за политических взглядов?".

Пост был удален, но его успели сохранить к себе многие пользователи. Некоторые читатели восприняли этот текст, как намек на то, что быть республиканцем сегодня в США – это то же самое, что быть евреем во время Холокоста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Карано поделилась своей обнаженной фотографией.