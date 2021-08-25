Львов без Олимпиады, Киев – без арены за 110 млн: что Украина не успела сделать в спорте за 30 лет

30 лет независимости Украины. С одной стороны уже и значительная цифра, а с другой – совсем небольшая с точки зрения того, что мы еще не успели сделать. Например, девять лет назад Киев, Донецк, Львов и Харьков приняли Евро-2012 и располагают шикарными стадионами. Но на инфраструктуру в других видах иногда без слез и не взглянешь, как на убитый трамплин в Николаеве, где воспитывался олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко.

Поэтому специально ко Дню Независимости OBOZREVATEL собрал свою десятку того, что Украина еще не успела сделать в спорте. Безусловно, этот список не полный. Но отражает многие проблемы.

1. Украина пока так и не возвела большую мультиспортивную арену, которая отвечала бы международным стандартам и могла стать полноценной заменой Дворцу спорта. Да, есть спорткомплексы в Харькове и Южном, но они рассчитаны на 2000 зрителей. В Мариуполе построили СК "Ильичевец", но это все же крытый стадион и тоже не более чем на 5000 человек.

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Сразу несколько суперарен должны были возвести к чемпионату Европы по баскетболу 2015 года. Но после начала войны на Востоке Украины и потери турнира с новыми комплексами в Донецке, Одессе, Львове и Киеве пришлось попрощаться. Хотя начало строительства арены в столице на 20 000 мест с бюджетом в 110 млн долларов было запланировано уже на апрель 2013 года. Проект был готов и под него выделялась земля на перекрестке Столичного шоссе и ул. Академика Заболоцкого. Но сейчас там красуется огромный торговый центр.

2. Украина пока не принимала Олимпийские игры, но власти страны говорят о своем желании не один год. И под главный старт четырехлетия готовы создавать всю инфраструктуру. А работы непочатый край – особенно в зимних видах. Ведь в 2013 году Украина подавала заявку на проведение во Львове и Буковеле именно белых Игр 2022 года.

Нынешний президент Владимир Зеленский также ставил задачу Министерству спорта привезти в Украину Олимпиаду. Нацеливались на ОИ-2030, но ни нормального трамплина для фристайлистов, ни санно-бобслейной трассы, ни большой ледовой арены в стране нет. И это далеко не полный перечень олимпийских объектов, которые очень нужны Украине.

3. Взрослые сборные Украины никогда не побеждали на чемпионатах мира или Олимпийских играх в игровых видах спорта. А мужчины не выигрывали и Европу. Золотые медали женской сборной по баскетболу в 1995 году остаются единственным триумфом Украины на чемпионатах континента.

А на подиум Олимпиад в командных видах добиралась только женская сборная по гандболу, ставшая третьей на Играх-2004 в Афинах.

4. Украина не побеждала в негласном командном рейтинге Олимпийских и Паралимпийских игр, хотя паралимпийцы всегда среди лидеров.

5. Ни в советское время, ни в эпоху независимости украинские клубы не выигрывали самый престижный клубный футбольный турнир – Лигу чемпионов. Хотя на счету донецкого "Шахтера" есть победа в Кубке УЕФА в 2009 году.

6. Украине не хватает большого современного центра для подготовки спортсменов и проведения соревнований, особенно в холодный период. До оккупации Крыма представителей многих видов выручала олимпийская база в Алуште, комплекс в Ялте и шикарный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации лиц с инвалидностью в Евпатории.

Сейчас основная нагрузка легла на олимпийский учебно-спортивный центр в Конча-Заспе, но это еще советское наследие и не всем он подходит в холодное время. Для паралимпийцев есть Западный реабилитационно-спортивный центр в Сянках (Самборский район, Львовской обалсти. – Ред), но с крымским он пока не сравнится, хоть и расширяется.

7. Сборная Украины за 30 лет завоевала 139 медалей на летних Олимпийских играх и 8 – на зимних. Но в некоторых видах и дисциплинах у нас большие пробелы. Например, никогда не брали медали украинские марафонцы и ходоки. Без подиумов украинцы в триатлоне, настольном теннисе и конном спорте, а также в командах – волейболе, баскетболе, футболе, регби. Хотя, что тут говорить о наградах, если на Олимпиаде в Токио Украина не была представлена командой ни в одном игровом виде!

На зимних Играх у "сине-желтых" был пьедестал всего в трех видах спорта – фигурном катании, биатлоне и фристайле. Так что перечислять все, где мы ничего не добились, бессмысленно. Тут пробелов много – лыжные гонки, где у нас в свое время были надежды на Ирину Терелю и Валентину Шевченко, санный спорт, где показывали результат Лилия Лудан и Наталья Якушенко.

8. В Украине не работает закон о меценатстве в спорте, хоть президент Украины Владимир Зеленский и подписал его этим летом. По идее, такой закон призван уменьшить бюджетную нагрузку в спортивной сфере и привлечь дополнительные источники финансирования. У украинских спортсменов должны появиться спонсоры, которые получат от такого сотрудничества свою выгоду. В частности, в виде налоговых льгот. Но пока это все только на бумаге.

9. В Украине явно не хватает своего спортивного канала уровня "Евроспорта", где упор делается не на один или несколько видов, а круглосуточно транслируются самые разные соревнования. Что тоже существенно повысит интерес людей к спорту, а кого-то и подтолкнет пойти в секцию или отвести туда ребенка.

Ведь как показала статистика за 2019 год, и вряд ли она улучшилась в пандемический 2020-й, только 14,7% украинцев регулярно занимаются спортом.

10. Украина еще не отошла от старой советской системы, когда спорт централизовано управляется и контролируется государством сверху вниз. И не пытается пробовать что-то новое – ту же клубную систему, на которую опираются в Америке и Западной Европе. Где либо все регулируется силами рыночной экономики, либо роль государства совсем невелика и в идеале оно не указывает, как развиваться спортсменам, тренерам и менеджерам.

Нет у нас и сильного студенческого спорта, который также мог бы воспитывать атлетов в институтах и университетах. Зато остались звания в силовых структурах для тех, кто никогда не служил и вообще далек от армии и полиции.