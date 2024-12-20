Зарядил мощностью: Зеленский пообщался с Усиком в преддверии поединка с Фьюри и попросил 'сильно не бить'. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с чемпионом мира, украинским боксером Александром Усиком и поддержал спортсмена в преддверии поединка против Тайсона Фьюри. Зеленский поговорил с Усиком по видеосвязи, пожелал одержать очередную победу, но попросил при этом "сильно не бить".

Видео дня

Видео общения президент обнародовал в социальных сетях. Разговор был очень теплым, Зеленский и Усик обменялись остроумными шутками.

Глава государства сказал боксеру, что он "крепко смотрится". Усик сообщил, что имеет хорошее настроение в преддверии ответственного боя и заверил, что полностью готов к поединку.

"Уже знаете, как последняя неделя перед поединком, когда тренировка каждый день, время более-менее не так долго тянется", – сказал Усик.

Зеленский добавил, что при Усике в Украине держат кулаки, ведь каждая победа боксера заряжает украинцев.

"Ты же знаешь, как очень хочется победы для Украины. И каждая твоя победа дает настроение, заряжает украинцев. Все большие фанаты твоего таланта, твоей храбрости, крепости и твоего успеха", - подчеркнул Зеленский и добавил, что все украинцы на стороне Усика.

При этом президент в шутку попросил боксера не сильно избивать Фьюри, помня о том, что Британия оказывает нам военную помощь.

"Безусловно, Британия помогает Украине в борьбе против России. Безусловно, это понятно, мы уважаем наших партнеров. Поэтому ты, когда будешь побеждать Фьюри, там не сильно бей, потому что помни, чтобы они нам не запретили Storm Shadow, ракеты...", - сказал смеясь Зеленский.

На это Усик ответил, что боксерский поединок касается только спорта.

Президент пожелал боксеру сильного сражения, успеха и победы. В то же время Усик пожелал Зеленскому силы, прочности и удачного общения с международными партнерами, и пообещал при необходимости "физическую помощь" на переговорах.

Как сообщал OBOZ.UA, долгожданный боксерский поединок-реванш украинского боксера Александра Усика (21-0, 14 КО) и британца Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Они вторично встретятся на ринге после поединка в конце мая. На кону будут стоять пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которыми владеет наш гражданин.

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