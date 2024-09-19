В матче 'Динамо' в УПЛ было сделано 14 замен: как стала возможной уникальная ситуация

Накануне киевское "Динамо" в перенесенном матче 4-го тура украинской Премьер-лиги обыграло на поле клубного стадиона полтавскую "Ворсклу". Поединок хоть и достаточно легко сложился в пользу "бело-синих", однако все же заставил понервничать их болельщиков.

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Однако больше всего на себя обращает тот факт, что тренеры команд произвели сразу 14 замен во время игры, хотя по правилам их должно быть не больше пяти на каждый коллектив. Эта уникальная ситуация произошла из-за того, что оба соперника потеряли по игроку из-за подозрений на сотрясение мозга.

У полтавчан еще в первом тайме был заменен словенский защитник Лука Гучек, а киевляне вынуждены были увести с поля своего центрбека Брайана Себальоса. Согласно регламенту проведения соревнований, команды получают по дополнительному слоту на проведение одной замены, если у игрока есть ушиб головы.

Именно по этому тренеры "Динамо" и "Ворсклы" получили право на две дополнительные замены, чем и воспользовались.

"Динамо" – "Ворскла" – 3:1

"Динамо": 1. Бущан, 20. Караваев, 40. Биловар, 28. Себальос (32. Михавко, 67), 44. Дубинчак, 6. Бражко (18. Андриевский, 59), 15. Рубчинский (76. Пихаленок, 68), 10. Шапаренко (29. Буяльский, 81), 45. Брагару (2. Овчаренко, 69), 22. Кабаев (7. Ярмоленко, 75), 39. Герреро (11. Ванат, 75).

"Ворскла": 7. Исенко, 27. Крупский, 25. Гучек (38. Челядин, 27), 5. Черноморец, 4. Пердута, 40. Черныш (80. Ндукве, 46), 44. Хрипчук (43. Островский, 89), 15. Кулаковский (17. Изотов, 74), 11. Кане (33. Мякушко, 46), 30. Нестеренко (26. Прус, 85), 22. Ковталюк (77. Иеде, 46).

Голы: Себальос (33), Караваев (35), Пихалонок (90+1) – Иеде (81).

Эта победа позволила "Динамо" набрать 15 очков и возглавить таблицу УПЛ. Свой следующий матч столичная команда проведет 21 сентября против "Руха".

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