В Харькове состоялся Всеукраинский турнир по вольной борьбе им. Дуная

В харьковском Дворце спорта "Локомотив" прошел Всеукраинский турнир по вольной борьбе имени Леонида Дуная. Первое место в командном зачете среди пяти стран заняли украинские спортсмены. Проведение турнира традиционно профинансировала фармацевтическая компания "Здоровье".

С 19 по 22 января в Харькове прошел двенадцатый Всеукраинский турнир по вольной борьбе имени Леонида Дуная. Около 300 спортсменов из Украины, Грузии, Молдовы, Белоруссии, Франции боролись за командное и индивидуальное первенство. Соревновались юноши 15-17 лет в десяти весовых категориях. Победители поедут на чемпионат Европы и другие лицензионные соревнования, где смогут сразиться за путевку на Олимпиаду.

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Среди участников — 14-летний харьковчанин Кирилл Геращенко. Спортсмен не пропустил ни одной тренировки накануне соревнований.

— Борьба дисциплинирует, учит выносливости и ответственности. Мне нравится побеждать и развиваться. Это придает уверенность в себе. Для меня честь принять участие в этом турнире, — гордится парень.

Неизменным генеральным спонсором турнира является фармацевтическая компания "Здоровье". Ее сотрудник Мухаммед Алиев — чемпион мира по вольной борьбе, а также победитель и призер предыдущих турниров имени Леонида Дуная. Участие в этих соревнованиях помогло чемпиону заявить о себе в большом спорте. В этом году он пришел поддержать младшего брата Мусеифа.

— Желаю юным спортсменам получать удовольствие от соревнований. Главное – вера в себя и в Бога. А компания "Здоровье" поможет сосредоточиться на тренировках и идти к своей мечте – Олимпийской медали, — говорит Мухаммед Алиев.

Фармкомпания "Здоровье" уже много лет помогает развивать спортивную инфраструктуру Украины. Председатель наблюдательного совета предприятия Александр Доровской с 12 лет занимался вольной борьбой. Он воспитанник мастера спорта, заслуженного тренера Украины Леонида Дуная. Понимает, как важна поддержка для молодых спортсменов, и считает это обязанностью социально ответственных компаний.

— Если не бизнес, кто еще будет помогать нашим спортсменам? Мы вкладываем в развитие спорта не только материальные ценности, мы вкладываем душу. От каждого человека зависит его будущее. Если он хочет чего-нибудь достичь, то обязательно достигнет. Прежде всего — это труд, — убежден меценат.

Турнир завершился 22 января. Победителей определяли в индивидуальном и командном зачете. В частности, сборная Украины заняла первое место, второе — сборная Грузии, а бронза досталась сборной команде Харьковской области. В индивидуальных поединках среди спортсменов, которым помогает фармкомпания "Здоровье" призовые места заняли: Виктор Бороган (3 место в весе 48 кг), Мусеиф Алиев (2 место в весе 92 кг) и Владислав Луценко (2 место в весе 110 кг).

Справка. Леонид Александрович Дунай — заслуженный тренер УССР по вольной борьбе, мастер спорта Украины по вольной и греко-римской борьбе. Спортивную карьеру начал в 19 лет в "Динамо". В 1954 году начал работать тренером, и уже в 1990 году получ ил звание "Заслуженный тренер УССР". С декабря 1992 года и до последних дней жизни работал учителем отделения вольной борьбы Харьковского профессионального колледжа спорта (в прошлом – Харьковское государственное высшее училище физической культуры №1). Воспитал мастеров спорта СССР и Украины, мастеров спорта международного класса, неоднократных победителей и призеров национальных чемпионатов, юношеских и юниорских чемпионатов мира и Европы. Умер на 80-м году жизни 2010 года.