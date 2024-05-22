'Усик вернется в Киев, и мы будем встречать его всей Россией'. Журналиста из РФ затравили после боя с Фьюри

Известный российский спортивный журналист Александр Лютиков решил "присвоить" абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика. Лютиков опубликовал у себя в аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter) поздравление, назвав боксера гражданином РФ.

"Обычный парень из нашего русского города Симферополя стал абсолютным чемпионом мира по боксу! Поздравляем Александра Усика! Россия! Пусть в следующем году Усик снова выиграет у Фьюри, вернется в Киев - и мы будем встречать его всей Россией!" – заявил журналист, добавив фотографию Усика с российскими флагами на руке.

В комментариях Лютикову устроили настоящую травлю.

"Только он ваш Лаптестан на х*ю вертел. Усик - украинский спортсмен из украинского города Севастополя и представляет Украину: Ты опять обосрался Лютиков", "Ватники воруют все, даже победу своих врагов", – пишут юзеры.

Многие предлагают россиянину пить таблетки.

"Завтра ко мне на приём с самого утра, не откладывай. Я уже выписал более сильные таблетки на аптеку, и направление на МРТ мозга, хочу понять почему извилины разгладились полностью", – не скрывают эмоций пользователи.

Многие приводят журналисту фотографии Усику с украинским флагом, а также в вышиванке с надписью "Слава Украине!".

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