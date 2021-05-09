Украинские альпинисты застряли в Непале во время установки рекорда

Украинская экспедиция из 36 альпинистов и трекеров застряла в Непале во время установления рекорда по покорению 14-ти восьмитысячников. Украинцы просят помочь им вернуться на родину.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук Дмитрий Семеренко, первый днепрянин, который покорил Эверест.

Кроме него в группе, застрявшей в Непале - звезды украинского альпинизма

Тарас Поздний, первый человек в мире, который поднял криптовалюту на Эверест, покоритель трех восьмитысячников, основатель компании "Кулуар" и Никита Балабанов, обладатель "Оскара" в мире альпинизма – "Золотой ледоруб".

Ребята совершают восхождение на высочайшую вершину мира - гору Эверест и его соседку гору Лхоцзе, высотой 8516м, что является одной из самых интересных и сложных задач современного альпинизма.

Альпинисты из клуба "Кулуар" совершали восхождение на гору Мера Пик, но из-за непогоды не смогли вызвать вертолет, и были вынуждены пережидать на высоте более 5000м на протяжении 4-х суток, что чрезвычайно тяжело для организма.

Благодаря слаженным действиям клуба "Кулуар" все же удалось вывезти команду с высоты 5000м. Сейчас они находятся в столице Катманду.

Но группа оказалась запертой в Непале из-за запрета международных рейсов на фоне обострения эпидемической ситуации. Украинцы просят вывезти их из Непала, поскольку оставаться там становится опасно.

Группа оказалась разделена по состоянию здоровья участников.

Альпинисты просят помощи и сопровождения власти для реализации уникальной экспедиции.