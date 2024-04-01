Украинская киберспортивная команда NAVI стала первым чемпионом мира по игре CS2. Историческое видео

Украинская киберспортивная команда NAVI выиграла первый Чемпионат мира по Counter-Strike 2. В финале украинцы победили американскую команду FaZe Clan на двух картах из трех.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт natusvincere. В ходе состязаний украинцы собрали 5,6 миллионов для "Азова". Отмечается, что владелец Navi пообещал удвоить сумму сбора.

"Засыпать с радостью от победы любимой команды и просыпаться за несколько часов под звуки сирен и взрывов - это реальность болельщиков и персонала NAVI в Украине. Мы делаем все возможное, чтобы развлечь вас, но просим вас помнить, с чем сталкивается наша страна каждый день", – поделилась команда.

Как писал OBOZ.UA, украинская профессиональная киберспортивная ассоциация (UPEA) объявила о том, что киберспорт был признан официальным видом спорта в Украине.

Напомним, Богдан Iceberg Василенко является одним из 12 украинцев, стоящих у истоков киберспорта.

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