Сын кондитеров и израильтянка, шокировавшая Россию: топ-10 необычных медалистов Олимпиады-2020

Уникальная, странная, рекордная... Как только не называли Олимпиаду-2020 в Токио, которую из-за пандемии коронавируса пришлось перенести на год. А затем организаторы отказались и от зрителей на трибунах. Не удивительно, что и неожиданных призеров на Играх хватало.

Сын кондитеров, которого взяли в команду запасным, оказался лучшим шпажистом планеты. Никому не известный тинейджер из Туниса сенсационно выиграл золото на 400-метровке вольным стилем. А израильтянка Линой Ашрам повергла в шок Россию своей революционной победой в художественной гимнастике.

OBOZREVATEL собрал подборку самых удивительных призеров Игр в Токио.

1. Марсель Джейкобс (Италия)

Наследником ямайского спринтера Усэйна Болта на 100-метровке сенсационно стал 26-летний итальянец Марсель Джейкобс. Европеец и в прошлом прыгун в длину, который до этого ничего громкого не выигрывал, подвинул и северо-американских бегунов, и атлетов из стран Карибского бассейна.

Имея в кармане лишь серебро командного чемпионата Европы-2019, которое серьезно не воспринимали, Марсель здорово разогнался за последний год, установив в финале Олимпиады-2020 европейский рекорд на 100-метровке – 9,8 секунды. И повесив себе на шею историческое золото для Италии в спринте.

А затем привел итальянскую команду и к сенсационной победе в эстафете 4х100 метров. США остается только кусать локти, ведь Джейкобс – по папе американец и родился в Техасе. А еще к 26 годам прыткий спринтер успел трижды стать отцом.

2. Молли Зайдель (США)

Все мировые СМИ облетела невероятная история американской Золушки Молли Зайдель, которая бежала на Олимпиаде лишь третий марафон в своей жизни, но сумела выиграть медаль. В студенческие годы Молли бегала только средние дистанции. А после стрессового перелома крестца думала, что и о них придется забыть.

Но в отборе на Олимпиаду-2020 в феврале 2020 года в Атланте работница кофейни, а по совместительству и няня, пробежала свой первый марафон, где стала второй и попала в сборную США. Затем, продолжая вкалывать на двух работах, Молли с шестым временем преодолела Лондонский марафон-2020. И удивила всех на Играх в Токио, завоевав бронзу. Хотя многие опытные бегуньи просто падали на дистанции от жары и влажности.

I have chills!!! Molly Seidel is my hero! pic.twitter.com/UT98YDshtS