Сын кондитеров и израильтянка, шокировавшая Россию: топ-10 необычных медалистов Олимпиады-2020

Уникальная, странная, рекордная... Как только не называли Олимпиаду-2020 в Токио, которую из-за пандемии коронавируса пришлось перенести на год. А затем организаторы отказались и от зрителей на трибунах. Не удивительно, что и неожиданных призеров на Играх хватало.

Сын кондитеров, которого взяли в команду запасным, оказался лучшим шпажистом планеты. Никому не известный тинейджер из Туниса сенсационно выиграл золото на 400-метровке вольным стилем. А израильтянка Линой Ашрам повергла в шок Россию своей революционной победой в художественной гимнастике.

OBOZREVATEL собрал подборку самых удивительных призеров Игр в Токио.

1. Марсель Джейкобс (Италия)

Наследником ямайского спринтера Усэйна Болта на 100-метровке сенсационно стал 26-летний итальянец Марсель Джейкобс. Европеец и в прошлом прыгун в длину, который до этого ничего громкого не выигрывал, подвинул и северо-американских бегунов, и атлетов из стран Карибского бассейна.

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Имея в кармане лишь серебро командного чемпионата Европы-2019, которое серьезно не воспринимали, Марсель здорово разогнался за последний год, установив в финале Олимпиады-2020 европейский рекорд на 100-метровке – 9,8 секунды. И повесив себе на шею историческое золото для Италии в спринте.

А затем привел итальянскую команду и к сенсационной победе в эстафете 4х100 метров. США остается только кусать локти, ведь Джейкобс – по папе американец и родился в Техасе. А еще к 26 годам прыткий спринтер успел трижды стать отцом.

2. Молли Зайдель (США)

Все мировые СМИ облетела невероятная история американской Золушки Молли Зайдель, которая бежала на Олимпиаде лишь третий марафон в своей жизни, но сумела выиграть медаль. В студенческие годы Молли бегала только средние дистанции. А после стрессового перелома крестца думала, что и о них придется забыть.

Но в отборе на Олимпиаду-2020 в феврале 2020 года в Атланте работница кофейни, а по совместительству и няня, пробежала свой первый марафон, где стала второй и попала в сборную США. Затем, продолжая вкалывать на двух работах, Молли с шестым временем преодолела Лондонский марафон-2020. И удивила всех на Играх в Токио, завоевав бронзу. Хотя многие опытные бегуньи просто падали на дистанции от жары и влажности.

I have chills!!! Molly Seidel is my hero! pic.twitter.com/UT98YDshtS — Devo Alexander (@DevoAlexander) August 6, 2021

3. Момидзи Нисия (Япония)

Благодаря дебюту скейтбординга в программе Олимпиад победительницей Игр в Токио оказалась 13-летняя девочка. Улыбчивая японка Момидзи Нисия стала второй самой молодой чемпионкой в истории Игр среди девушек. Моложе ее была только американка Марджори Гестринг, победившая в прыжках в воду на Олимпиаде-1936 в Берлине в возрасте 13 лет и 268 дней. Японке же было 13 лет и 330 дней.

"Я не думала, что смогу победить, но все вокруг меня подбадривали", – не могла поверить своему счастью Момидзи, которая с 7 лет снимает свои сложные трюки на скейте и выкладывает их в Instagram.

4. Ребекка Куинн (Канада)

Уже само золото женской сборной Канады по футболу в Токио стало небольшой сенсацией. Но еще больше в прессе писали о победе "кленовых" из-за игрока полузащиты Ребекки Куинн – первого трансгендера, получившего медаль Олимпиады.

Ребекка с шести лет играла в футбол, а также в хоккей и каталась на лыжах. А в 2020 году неожиданно совершила каминг-аут как мужчина-трансгендер и попросила, чтобы к ней обращались во множественном числе — они/их. Имя сократилось до одного слова — Куинн. Но при этом 26-летняя канадка не совершала никаких манипуляций со своим телом, и на Олимпиаду приехала в составе женской сборной.

5. Ахмед Хафнауи (Тунис)

18-летний Ахмед Хафнауи поразил всех на Олимпиаде и, прежде всего, самого себя, когда финишировал первым в финале на 400 м вольным стилем. Тинейджер из Туниса с худшим временем пробился в решающий заплыв в Токио-2020, считаясь там аутсайдером. Но, стартовав по восьмой воде, превзошел свой личный рекорд сразу на 2,32 секунды!

Хафнауи стал вторым самым молодым олимпийским чемпионом из Африки – пловчиха из ЮАР Джоан Харрисон выиграла ОИ-1952 в 16 лет. За медалью тунисец вышел в шортах и футболке, поскольку и подумать не мог, что ему понадобится спортивный костюм для награждения. А бронзовый призер 400-метровки американец Киран Смит честно признался, что до этого заплыва не слышал о Хафнауи абсолютно ничего.

6. Линой Ашрам (Израиль)

Переворот в художественной гимнастике совершила израильская грация Линой Ашрам, оставив за спиной фавориток Токио-2020 из России, сестер Авериных. Блестящее выступление 22-летней Линой даже с ошибкой в упражнении с лентой принесло ей золото, которое стало лишь третьим на летних Олимпиадах для Израиля и первым женским.

А Россия последний раз не побеждала на Играх в художественной гимнастике аж в 1996 году, когда блистала украинка Екатерина Серебрянская. И до сих пор в РФ не могут принять поражение, заставив Ашрам закрыть свой Instagram из-за травли. Но это уже не изменит того, что Линой, ранее не побеждавшая даже на чемпионатах мира, в Токио переписала историю.

7. Польская эстафета

Смешанная эстафета 4х400 метров в этом году дебютировала на Олимпийских играх. И эксперты еще до начала соревнований в Токио дружно отдавали золото сборной США, доминировавшей последние годы в этом виде программы. Но всех оставила за спиной сборная Польши, до того даже не попадавшая на пьедестал чемпионатов мира!

Кароль Залевский, Наталья Качмарек, Юстина Свенты-Эрсетиц и Каетан Душинский преподнесли большой сюрприз в Японии. А американцы оказались только третьими после Доминиканской Республики и не могли поверить в произошедшее после финиша.

8. Ромен Канноне (Франция)

Удивительная история произошла на Олимпиаде в Токио с фехтовальщиком Роменом Канноне, который принес Франции первую с 1992 года золотую медаль в личной шпаге. Изначально он ехал на Игры в качестве запасного. Но за пять дней до открытия Олимпиады из команды Франции из-за положительного допинг-теста исключили олимпийского чемпиона-2016 Даниэля Жерана.

Место Жерана срочно пришлось занять Канноне, который не захотел пойти по стопам родителей и продавать макаруны в Нью-Йорке. И по иронии судьбы малоизвестный фехтовальщик стал олимпийским чемпионом, победив в полуфинале украинца Игоря Рейзлина.

9. Мутаз Баршим (Катар) и Джанмарко Тамбери (Италия)

Противостояние катарца Мутаза Баршима и итальянца Джанмарко Тамбери в секторе для прыжков в высоту вылилось в уникальное достижение. В заключительной попытке на Олимпиаде-2020 спортсмены показали одинаковый результат – 2,37 метра, потратив идентичное количество попыток и на предыдущих высотах. И впервые в истории легкой атлетики в этой дисциплине награждали сразу двоих олимпийских чемпионов.

При этом именно Баршим помог Тамбери выйти из депрессии после травмы в 2016 году, когда Джанмарко пришлось пропустить Олимпиаду в Рио. После избавления от костылей и гипса у итальянца ничего не клеилось в секторе. После одного из стартов он закрылся в комнате и плакал. Баршим постучал в дверь его номера и не уходил, пока итальянец не открыл.

Баршим просил Джанмарко тренироваться и идти вперед: "Ты делаешь огромную работу – и она окупится". После чего Тамбери вернулся на прежние высоты, а старый гипс привез с собой в Токио, как напоминание.

10. Парвиз Насибов (Украина)

Украинской сенсацией Олимпиады-2020 стал борец греко-римского стиля Парвиз Насибов. До Токио на взрослых соревнованиях 22-летний Насибов не поднимался выше восьмого места на чемпионате Европы-2019, хотя выигрывал Евро среди юниоров. А тут сразу взял олимпийское серебро!

В Японии украинец с азербайджанскими корнями увидел свой шанс и сполна им воспользовался, укладывая на лопатки даже чемпионов мира. Парвиз не скрывал, что очень хотел помочь родителям, которые в 2004 году переехали из Азербайджана в Николаев и до сих пор живут на съемной квартире. Как, впрочем, и сам борец.