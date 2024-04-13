Знаменитого украинского мецената выгнали из телестудии за русский язык. Видео

Знаменитого харьковского спортивного мецената Юрия Сапронова отстранили от комментирования на телеканале Setanta Sports матча между Украиной и Румынией в рамках неофициального командного чемпионата мира по теннису Кубок Билли Джин Кинг. Эпизод случился во время игры Элины Свитолиной и Жаклин Кристиан.

Перед началом поединка 60-летний Сапронов во время включения студии извинился за то, что не сможет работать на украинском языке, после чего начал комментировать на русском. Сапронов пояснил, что он ему очень трудно дается украинский язык, несмотря на то что он учится.

"Получил благодарность. За весомый вклад в течение 26 лет в украинский теннис. Сегодня ночью я был выгнан из студии канала Setanta Sports. Вежливо выгнан. В ютубе был чат, с никнеймами. Я посчитал: 15-20 человек подняли хай в чате ютуба за то, что я комментирую не на украинском языке. После первого сета поступил звонок от собственников "Сетанты" редактору программы с указанием снять меня с эфира", – написал в Facebook Юрий Анатольевич.

Сапронов также перечислил то, что он сделал для украинского тенниса.

"Если очень коротко, то:

1. В Харькове за свои деньги я построил 24 теннисных корта.

2. За мои деньги в Харькове были проведены 5 матчей сборной Украины в Кубке Федерации и один матч Кубка Дэвиса.

3. За мои деньги сборная Украины провела матчи КФ в Болгарии, Австралии, Аргентине, Италии.

4. За мои деньги (я отвечал в стране с 2006 по 2011 год за женский теннис) сборная Украины с 35-го места в мировом рейтинге поднялась на 6-е. До сих этот результат не повторен ни одной сборной Украины ни в одном виде спорта в командных видах спорта.

5. В моей частной спортивной школе 17 лет тренируется более 100 детей.

6. Элина Свитолина. Когда ей было 13 лет, я заключил с ней 7-летний спонсорский контакт, и она переехала из Одессы тренироваться в Харьков. Потом мы продлили с ней контракт ещё на 5 лет. На мой взгляд, есть чем гордиться. Это не бизнес. Это меценатство", – отметил Сапронов.

В комментариях Юрий Анатольевич опроверг информацию о том, что покинул эфир из-за комендантского часа.

Напомним, что после первого игрового дня Украина ведет со счетом 2:0. Леся Цуренко (WTA № 42) на корте Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) обыграла Ану Богдан (WTA № 64) 3:6, 6:2, 6:0, а затем Элина Свитолина (WTA № 18) добыла непростую победу над Жаклин Кристиан (WTA № 75) – 6:3, 7:5.

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