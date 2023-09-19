'Выброшу российский паспорт': теннисистка, родившаяся в Москве, считает себя украинкой и занимается сменой гражданства

19 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок и нидерландка Аранча Рус на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре обыграли дуэт мексиканки Ренаты Сарасуа и представительницы РФ Вероники Мирошниченко (3:6, 6:1, 10:4). Но Вероника не считает себя россиянкой, играет с сине-желтой лентой и мечтает выкинуть паспорт с орлом, чтобы получить украинский. А в Instagram спортсменки написано: "Слава Украине!"

Оказалось, что Мирошниченко хоть и родилась в РФ, но детство и юность провела на берегу Днепра. А затем уехала учиться в университет Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе.

"Я не считаю себя обычной россиянкой, играющей под нейтральным флагом. Я родилась в Москве, но выросла и провела детство в Запорожье. Мои мама и папа, бабушка и дедушка – все из Запорожья. Я была воспитана в украинской семье, училась в обычной школе практически 11 лет до того, как уехала в США. Конечно, я считаю Украину своей родиной и считаю себя украинкой, но с российским паспортом", – рассказала девушка в интервью btu.org.ua.

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Теннисная карьера Вероники также началась в Запорожье, где она впервые взяла в руки ракетку. Девочка играла под украинским флагом на соревнованиях ITF Juniors.

"Уже когда регистрировалась на профессиональном уровне, потребовался мой паспорт, а у меня никогда не было украинского гражданства. Единственный документ, который всегда был – российский паспорт, поскольку я родилась в Москве, и поэтому даже несмотря на то, что я не хотела менять флаг, у меня просто не было выбора", – рассказала Мирошниченко.

С 2017 года Вероника училась в Лос-Анджелесе и выступала только на университетском уровне. И лишь в прошлом году она вернулась на турниры ITF, а в нынешнем в Мексике дебютировала в рамках WTA.

После начала полномасштабного вторжения РФ Мирошниченко делала все, чтобы за океаном не забывали, что в Украине идет война. В Лос-Анджелесе собирала средства для детской больницы в Запорожье. Ее семья также занимается гуманитарной поддержкой украинцев, ведь большая часть ее семьи остается в Запорожье. А на турнирах Вероника играет с лентой в цветах нашего флага.

"Я всегда ношу их с собой и даже заказала себе большое количество, поскольку у меня примерно десять разных кепок и на каждую я надеваю сине-желтую ленту. Для меня это очень большой знак, что я из Украины, она всегда со мной в сердце. Когда я играю, она мне напоминает о тех сложностях, которые проживает украинский народ, моя семья, и это придает мне сил во время матчей", – отметила теннисистка.

"Несмотря на то, что я играю под нейтральным флагом, что у меня российский паспорт, у меня нет никаких отношений с государством-террористом, и я всегда говорю об этом в своих социальных сетях", – подчеркнула Вероника.

Сейчас Мирошниченко активно занимается сменой гражданства, чтобы получить украинский паспорт, однако процесс затягивается, поскольку консульства работают в очень сложном режиме.

"Мы стараемся сделать все по закону, но это сложный процесс. Сейчас мы собираем документы, которые необходимы – все справки из школы, из федерации. Работаем каждый день, чтобы быстрее это сделать. Я мечтаю о том дне, когда наконец-то уже выброшу этот российский паспорт", – призналась спортсменка.

"Я общаюсь с Андреем Медведевым, он знает о моей ситуации, помог получить справку из федерации о том, что я действительно играла украинские турниры, что у меня официально есть результаты в архивах ФТУ. Это очень поможет мне, когда будет возможность попасть в консульство – любые документы сейчас важны", – отметила Вероника.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская теннисистка выиграла турнир в Японии, победив в финале чемпионку России.

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