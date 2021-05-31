Вторая ракетка мира снялась с Roland Garros, рассказав о психологических проблемах

Вторая ракетка мира Наоми Осака объявила о том, что не будет продолжать выступления на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) 2021 года. Японская теннисистка, которая ранее отказалась принимать участие в пресс-конференциях после матчей, призналась, что испытывает из-за этого психологические проблемы.

На своей странице в Twitter Осака рассказала о приступах тревоги из-за необходимости общаться с мировыми СМИ. Она заявила, что приняла решение сняться с соревнования, чтобы позволить всем остальным спокойно играть в теннис.

"Я считаю, что для меня, турнира, и остальных игроков будет лучше, если я закончу свои выступления на Roland Garros. Дело в том, что я сталкиваюсь с продолжительными приступами депрессии после US Open 2018 года, и мне действительно непросто с ними справляться. Все близкие люди знают о том, что я являюсь интроверткой. Несмотря на то, что работники теннисных СМИ всегда по-доброму относились ко мне, я никогда не чувствовала себя комфортно, общаясь с журналистами. Из-за этого у меня случаются приступы тревоги. Я по-настоящему нервничаю, когда делаю это", – призналась Наоми.

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Она добавила, что считает некоторые правила тенниса устаревшими, и выразила надежду на то, что вместе игрокам и функционерам удастся найти компромисс.

"В Париже я постоянно чувствовала тревогу, поэтому решила отказаться от участия в пресс-конференциях. Я заранее объявила об этом, поскольку считаю некоторые правила слишком устаревшими и хотела акцентировать на этом внимание. Я с радостью буду общаться с прессой, но не между матчами, а уже после окончания турнира. Мне нужно немного отдохнуть от выступлений на корте, но я надеюсь, что после моего возвращения мы сможем обсудить все проблемы и понять, как сделать теннис лучше для игроков, фанатов и работников СМИ", – подытожила Осака.

Отметим, что за отказ от общения с журналистами после матча первого круга Roland Garros Наоми оштрафовали на 15 тысяч долларов. Кроме того, турниры Большого шлема выпустили заявление, в котором пригрозили ей отстранением от крупнейших соревнований в случае продолжения бойкота.

Во втором раунде Roland Garros японка должна была встретиться с румынкой Аной Богдан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Осака стала победительницей первого турнира Большого шлема в 2021 году. В финале Australian Open она обыграла американку Дженнифер Бреди.