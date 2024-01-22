В России радуются травме Свитолиной на Australian Open, называют 'мерзостью' и отправляют украинку на фронт

Травма спины первой ракетки Украины Элины Свитолиной на Australian Open-2024 вызвала настоящий восторг в РФ. 29-летняя украинка выглядела настолько мощно на первом турнире Grand Slam в нынешнем году, что ее уже начали причислять к главным фавориткам соревнований в Мельбурне. Что, естественно, не давало спокойно жить российским болельщикам, которые не могли простить Элине ее активную борьбу за отстранение теннисистов из-за поребрика.

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И новость о том, что украинка снялась с Australian Open-2024 в 1/8 финала стала празником для читателей спортивных сайтов в РФ, а чешка Носкова тут же оказалась героем России, хотя до нынешнего Grand Slam большинство из них о ней даже не слышали. Но в Мельбурне, по мнению представителей страны-агрессора, Линда спасла турнир от зла в лице Элины.

"На турнире становится чище...", "Линда спасла турнир. От зла", "Минус Мерзость!", "Воздух становится чище", "Повестку получила", "Чемодан, вокзал, на Украину", "Чемодан, вокзал, фронт", – тут же начали писать россияне на своих спортивных ресурсах.

А на возражение, что у Свитолиной возникли проблемы со спиной, ринулись писать всякие гадости, упоминая старость, баню и прочую похабщину, на которую хватило фантазии.

"При счете 0:3 решила не позориться", "Старость не радость", "А не надо в бане поворачиваться спиной, особенно, если еще и баня мужская", "Скоро услышим нытье, а виноваты будут мы, русские", – неслось в комментариях.

А когда кто-то разбавлял этот поток грязи комментариями в поддержку украинки, то сразу же неслось про фронт, нацизм, елку в Белгороде и вчерашний обстрел рынка в Донецке. Вот только забыли упомянуть, что население Кировского района сомневается, что эта трагедия – дело рук ВСУ, а некоторые откровенно обвинили в этом российских "освободителей".

"Свитолина своим поведением давно напрашивалась", "Что Фунтик, опять Россия виновата или просто сала переела перед матчем?", – писали "ни в чем не повинные" жители РФ, которых так защищают теннисные организации и МОК.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Свитолина со слезами снялась с 1/8 финала Australian Open-2024.

А вот еще одна украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира из Беларуси и сенсационно вышла в четвертьфинал Australian Open.

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