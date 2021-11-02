"В Европе должен сидеть в отеле". Свитолина прошла через тяжелые психологические моменты

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина получила именную звезду в Киеве, куда заглянула после тяжелого и не слишком успешного сезона. Первая ракетка страны призналась, что испытывала психологические проблемы в нынешнем году и все еще непросто соревноваться во время пандемии.

"Я бы не сказала, что сезон для меня выдался таким уж плохим. Все-таки олимпийская медаль забирает очень много сил. К тому же у меня были тяжелые психологические моменты в этом сезоне, но я стараюсь не фокусироваться на плохом.

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Да хотелось бы выступить лучше и быть выше в рейтинге, но сейчас я смотрю только вперед. Есть время восстановиться, определиться с главным тренером и двигаться дальше", – рассказала Свитолина.

Также Элина рассказала OBOZREVATEL, что уже более-менее адаптировались к карантинному теннису. Но условия на турнирах в Америке и Европе сильно отличаются.

"Если в Штатах мы можем делать практически все – выходить из отеля на улицу, гулять. То приезжая в Европу, ты опять попадаешь в карантин и должен сидеть в отеле. И это все равно тяжело. Но нужно стараться об этом не задумываться. Имеем то, что и имеем", – отметила 27-летняя спортсменка.

За весь сезон, кроме "бронзы" Олимпиады-2020, Элина выиграла лишь один турнир и впервые за четыре года катастрофически упала в мировом рейтинге, вылетев из ТОП-10 WTA. После чего украинка прекратила сотрудничество со своим тренером Эндрю Беттлсом.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что Рафаэль Надаль сыграл в теннис с 97-летним украинцем.