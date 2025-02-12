Умер знаменитый советский теннисист, убивший за измену жену

Легенда советского и эстонского тенниса Тоомас Лейус скончался в возрасте 83 лет. Он оставил значительный след в истории спорта, став одним из самых ярких теннисистов СССР и тренером, воспитавшим не одно поколение игроков.

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Лейус родился в Таллине 28 августа 1941 года и начал заниматься теннисом с 10 лет. Уже в 16 лет он стал мастером спорта СССР, а в 1959 году первым из советских спортсменов выиграл юниорский Уимблдон. В течение 16 лет входил в десятку лучших теннисистов СССР, был абсолютным чемпионом страны и Спартакиады народов СССР. В 1969 году стал первым советским теннисистом, выступившим на Открытом чемпионате Австралии.

Его отличительной чертой была тактическая грамотность. Недостаток физической подготовки Лейус компенсировал умением просчитывать ходы соперников, за что получил прозвище "Бухгалтер". В 1960-х он был одним из самых известных советских спортсменов, его вклад в развитие тенниса высоко оценивали коллеги.

Личная жизнь Лейуса сложилась драматично. В 1972 году он женился на танцовщице таллиннского варьете Эне, однако их брак быстро дал трещину. Пока Лейус находился на турнирах, его супруга вела разгульный образ жизни, а вскоре у нее завязался роман с режиссером Юрием Шерлингом.

По свидетельствам современников, это стало последней каплей для теннисиста. В ночь с 12 на 13 мая 1974 года он задушил жену в их таллиннской квартире.

Суд учел трагические обстоятельства, включая гибель в автокатастрофе его 21-летней дочери от первого брака за несколько дней до происшествия, и назначил минимальный срок – восемь лет. Однако уже спустя три года Лейус вышел на свободу по ходатайству администрации колонии.

После освобождения Лейус посвятил себя тренерской работе. В 1980-х он возглавлял сборную Грузии, а после распада СССР работал в Эстонии. В числе его подопечных была Марет Ани, а также супруга президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса. Он также активно участвовал в ветеранских турнирах и работал теннисным комментатором.

В 2008 году у него диагностировали рак простаты, борьба с болезнью оказалась сложной. Несмотря на проблемы со здоровьем, он оставался в теннисе до последних лет жизни, передавая свой опыт новым поколениям спортсменов.

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