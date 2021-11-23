Украинский теннисист попался на употреблении наркотиков

В неприятную историю с употреблением допинга попал малоизвестный украинский теннисист Тимур Мухтарулин. В анализах 19-летнего спортсмена нашли амфетамин – стимулятор, наркотическое вещество, запрещенное антидопинговыми правилами.

Об этом сообщил сайт Международной теннисной федерации (ITF). Положительная проба была сдана Мухтарулиным на турнире в Черноморске, который проходил с 30 августа по 5 сентября. Анализ образца мочи провели в лаборатории в канадском Монреале. Уведомление Тимуру о том, что он нарушил правила, отправили 12 ноября.

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Информации о том, что украинец имеет специальное разрешение от врача на употребление амфитаминов, в ITF не поступало. Интересно, что в Черноморске он получил от организаторов wild card и сыграл один матч, в котором уступил французу, но анализ ему сдать пришлось.

На профессиональном уровне Мухтарулин сыграл всего 11 матчей, а победил только в одном. Поэтому ни в какие рейтинги парня еще не включили. Хотя у него есть профиль на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), где пишут, что Тимур успел заработать 1239 долларов.

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