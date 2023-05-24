Украинская теннисистка выступает в паре с россиянкой, фанатеющей от Путина

Украинская теннисистка Валерия Страхова выступает в паре с россиянкой Ириной Хромачевой. Свой крайний поединок спортсменки провели на турнире WTA в Рабате, Марокко.

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В 1/8 финала дуэт Страхова/Хромачева обыграл грузино-египетскую пару Натела Дзаламидзе / Маяр Шериф – 7:5, 5:7, 10:5. Следующими соперницами украинки и россиянки станут Моника Никулеску (Румыния) и Макото Ниномия (Япония) (2).

Хромачева подписана на фан-страницу Путина в Instagram и 9 мая поставила "лайк" под выступлением диктатора.

28-летняя Страхова занимает 135-е место в парном зачете. В прошлом году она установила личный рекорд в парной классификации (118-я позиция).

В официальном профайле спортсменки местом рождения указан город Керчь, а резиденцией - Донецк.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году фамилия Страховой продолжалась числиться на сайте Министерства физической культуры и спорта Рязанской области среди кандидатов в сборную региона по теннису.

В последние годы в соцсетях родственники Валерии публиковали их совместные фото из Москвы, а также из Крыма, который был обозначен как Россия.

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