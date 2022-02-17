Украинская теннисистка сенсационно обыграла третью ракетку мира в Дубае

Громкую сенсацию сотворила украинка Даяна Ястремская на теннисном турнире WTA в Дубае (ОАЭ). В матче второго круга 21-летняя одесситка выбила из борьбы чешку Барбору Крейчикову – третью ракетку планеты.

Причем, наша соотечественница, которая сейчас в мировом рейтинге занимает лишь 146-е место, разобралась с сеяной в Эмиратах под вторым номером соперницей в двух партиях – 6:3, 7:6 (7:3).

В третьем раунде, 1/4 финала, Ястремская сыграет против еще одной теннисистки из Чехии – Маркеты Вондроушовой (№38). В первом же круге в Дубае украинка переиграла румынку Ирину Камелию-Бегу – 4:6, 6:2, 6:3.

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За выход в четвертьфинал Даяна получила 17500 долларов. Всего же за карьеру она заработала 2,452 миллиона долларов. Два года назад она занимала 21-е место в мире, но затем сдала позиции во время отстранения от тенниса из-за подозрений в допинге. Ястремская была оправдана и успешно возвращается в игру.

А вот еще одна уроженка Одессы, звездная Элина Свитолина, 16 февраля неожиданно проиграла швейцарке Жиль Тайхманн – 6:7 (0:7), 2:6. Сейчас 27-летняя жительница Монако располагается на 15-й позиции в рейтинге WTA.

Третья украинка в Дубае, киевлянка Марта Костюк (№49), уступила в стартовом матче второй ракетке мира, белоруске Арина Соболенко (4:6, 1:6), и пополнила свой счет на 6200 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина и Костюк заметно поднялись в рейтинге лучших теннисисток планеты.

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