Украинская теннисистка-чемпионка поразила внешним видом перед Итоговым турниром WTA

Знаменитая украинская теннисистка Людмила Киченок приняла участие в традиционной фотосессией перед Итоговым турниром WTA 2024, который со 2 по 9 ноября пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Третья ракетка мира в парном разряде будет выступать вместе с латвийкой Еленой Остапенко.

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Перед стартом соревнований 32-летняя днепрянка выложила фотографии с торжественного мероприятия у себя в Instagarm, собрав сотни восторженных отзывов от поклонников.

Фанаты 1-й ракетки Украины в парном разряде восхищаются ее стилем и выбором платья. Огненные смайлы Киченок поставили и Марта Костюк и сестры Алексиивы.

Напомним, что Киченок с Остапенко сыграют в Зеленой группе против Се Шувэй (Тайвань) и бельгийки Элизе Мертенс, американки Николь Мелихар-Мартинес и Эллен Перес из Австралии, чешки Катержины Синяковой и Тейлор Таунсенд (США).

Именно с последними украино-латвиййский дуэт, сеяные под первым номером, проведет стартовый матч на турнире. Начало 2 ноября в 19:00 по киевскому времени.

Как сообщал 9 сентября Киченок и Остапенко стали победительницами Открытого чемпионата США US Open-2024 в парном разряде, обыграв в финальном матче соперниц из Франции и Китая.

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