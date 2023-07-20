Украинка стала кармой для венгерской теннисистки за гнусный поступок на турнире в Будапеште
Пятая ракетка Украины Екатерина Байндль (в девичестве Козлова) разгромила венгерскую теннисистку Амариссу Тот (№548 WTA) в 1/8 финала турнира WTA250 в Будапеште. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1.
20-летняя Тот (№548 WTA) несколько дней назад стала участником скандала, когда в поединке 1/16 финала против против китаянки Чжан Шуай (№45 WTA) стерла линию от аута.
После этого с Чжан случилась паническая атака. Спортсменка в слезах отказалась продолжать поединок.
Комментируя свой успех, Байндл (№100 WTA) упомянула и инцидент с Чжан.
"Я просто хочу сказать, что надеюсь, что справедливость восторжествует, и что Шуай Чжан чувствует себя сейчас получше. Я надеюсь, мы скоро увидим ее. Она невероятный игрок, очень уважительный и отличный человек. У нее есть чему научиться", – призналась украинка.
В четвертьфинале Екатерина сразится с другой венгерской теннисисткой Фанни Штоллар (№441 WTA). Начало встречи 21 июля в 15:45 по киевскому времени.
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