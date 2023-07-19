Мерзкий поступок венгерской теннисистки на турнире собрал 3 млн просмотров в Twitter. Видео

Восьмая ракетка Венгрии Амарисса Тот (№548 WTA) стерла линию от аута в матче против китаянки Чжан Шуай (№45 WTA) на турнире WTA250 в Будапеште. Инцидент случился в первом сете при счете 5:5.

Видео дня

В партии был равный счет 15:15, когда 3-я ракетка Китая попала в линию, но боковой судья ей засчитал аут. Шуай позвала супервайзера, но пока тот шел, Тот ногой затерла след от мяча.

Домашние трибуны поддержали мошенницу, освистав, пытавшуюся протестовать Шуай. После этого с Чжан случилась паническая атака. Спортсменка в слезах отказалась продолжать поединок.

Видео за сутки собрало более 3 млн просмотров в Twitter.

Такой "успех" венгерской соперницы радостно приветствовали болельщики. Сама Амарисса тоже не сильно переживала по поводу случившегося. "Вся работа на тренировках зря, когда хочешь пробить поближе к линии и даже попадаешь в нее, а все равно засчитывают аут", - написала Шуай под видео, поблагодарив всех за поддержку.

Известная теннисистка Дарья Сэвилл у себя в Twitter заявила, что репутации венгерке пришел конец.

Стоит отметить, что во втором раунде Амарисса Тот сыграет с украинкой Екатериной Байндл (в девичестве Козлова). Встреча состоится 20 июля в 12:00 по киевскому времени.

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