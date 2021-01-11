Украинка Костюк совершила камбэк и впервые вышла в полуфинал турнира WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк (№99 в рейтинге) добыла драматичную победу в четвертьфинале турнира WTA в Абу-Даби против Сары Соррибес-Тормо (№66) со счетом 2:1 (0:6, 6:1, 6:4).

Наша соотечественница провалила начало поединка, проиграв семь геймов подряд, однако затем ответила сопернице такой же серией, что позволило ей оказаться в лидерах уже в начале третьего сета. Решающий отрезок встречи был наполнен ошибками с обеих сторон. У теннисисток наблюдались серьезные проблемы с игрой на своих подачах, в результате чего Костюк взяла два "своих" гейма, а испанская спортсменка – только один.

Украинка и Соррибес-Тормо не сумели исполнить ни одного эйса (подачи на вылет), а наша соотечественница допустила три двойных ошибки. Марта выиграла 51% очков на протяжении матча (74 против 71).

Статистика подач в матче Костюк - Соррибес-Тормо WTA

Статистика выигранных очков в матче Костюк - Соррибес-Тормо WTA

Костюк, которая впервые в своей карьере дошла до полуфинала турнира серии WTA, сыграет в нем со своей соотечественницей Элиной Свитолиной (№5) или россиянкой Вероникой Кудерметовой (№46).

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем раунде лучшая теннисистка Украины одолела другую представительницу РФ Екатерину Александрову.