''Пикантная красотка'', бросившая Михалкова: в СССР украинскую теннисистку ''пинали'' за женственность, а она сама строила корт

Украинская теннисистка з казахстанскими корнями Марина Крошина была настоящей красавицей и одной из самых одаренных спортсменок своего поколения. В 1971 году она стала чемпионкой юношеского Уимблдона и подавала большие надежды. При этом в СССР ее постоянно критиковали за "антисоветскую" манеру игры. А жизнь Марины закончилась очень трагично – самоубийством...

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Крошина родилась в Алма-Ате в 1953 году. На местные корты она пришла просто за компанию с другом детства и больше не расставалась с ракеткой. Хотя ее отец, художник-архитектор, мечтал, что дочь пойдет по его стопам и выберет мольберт и кисть.

Мама Марины была успешной в Средней Азии шахматисткой. И хоть в шахматах теннисистка не очень разбиралась, однако отмечала, что от мамы ей достался вкус к комбинационной игре, тщательному предматчевому анализу и умение собраться в самые важные моменты. Близкая подруга Крошиной Людмила Лебедева вспоминала, что после смерти матери в трудные минуты Марина включала кассету с ее голосом.

Тренер Марины Владимир Камельзон в свое время отмечал, что спортсменка была рождена для теннисного корта, умела предугадывать ход игры и устанавливать свои правила даже с самыми сильными соперниками. Спортсменка никогда не сдавалась, борясь за каждый мяч даже в, казалось бы, безнадежных матчах.

В 1971 году 18-летняя Крошина стала чемпионкой юношеского Уимблдона, заработав в Великобритании свой первый гонорар, да еже в фунтах стерлингах.

"За победу мне вручили миниатюрный серебряный кубок, на котором было выгравировано не мое имя, а лишь – Wimbledon 1971 Girls Invitation Competition Winner, и "астрономическую" сумму денег – 20 фунтов! Это был мой первый теннисный гонорар, и я смогла купить десяток корзинок знаменитой клубники со сливками", – вспоминала Крошина в книге "Теннисные были".

Соперницы также ценили Крошину за ее бескомпромиссность и борьбу до последнего мяча. Знаменитая американская теннисистка Крис Эверт после своего поединка с Крошиной как-то пожаловалась: "Что за чертенок! Куда ни ударишь – а она уже там, ждет мяч!".

Марина неоднократно становилась чемпионкой СССР и Европы, выиграла Универсиаду, а также дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата США в паре. И в тандеме с Ольгой Морозовой выиграла зимнее первенство Нью-Йорка.

Миниатюрная блондинка была самой эффектной и женственной теннисисткой своего поколения. Однако в СССР манеру игры Крошиной постоянно критиковали.

"Я не совпадала с клише советского чемпиона: отсутствие атлетизма ("гладит мяч, как кошка лапой"), шахматно-интуитивная манера игры, приверженность к задней линии и даже походка оказались идеальной мишенью для критики. Только хватка не вызывала сомнений", – вспоминала Марина в интервью fakty.ua.

Зато мужчины были от Крошиной без ума. Перед чарами Марины не устоял в молодости и известный режиссер Никита Михалков. В своей книге она отзывалась о нем с теплотой. Рассказывала про звонки из Москвы в Алма-Ату после первого знакомства с режиссером. Затем Михалков "совершенно случайно" оказывался именно на тех кортах, где тренировалась Крошина. После занятий он увозил спортсменку на своем "Жигуленке", они танцевали под хорошую музыку.

Однако в качестве мужа Крошина не рассматривала Михалкова, несмотря на весь его потенциал и возможность вращаться в других кругах. "Просто не хотела связывать жизнь с человеком, отдельные черты которого не могла принять...", – писала в своей книге Марина. Видимо, уже тогда "бесогон" показывал свою сущность.

Роман Крошиной и Михалкова фактически закончился, когда кинематографиста забрали в армию. Марина на тот момент уже перебралась в Киев, чтобы улучшить свою игру, и уже перед самым дембелем Михалкова ей переслали из Алма-Аты его письма. К тому же теннисистка рассказывала, что режиссер и в жизни привык делать "дубли", одновременно ведя переписку с другой девушкой.

"Один из самых главных, как мне кажется, жизненных принципов Никиты – никогда не ставить на одну лошадь. К его чести надо признать, что другой "лошадью" оказалась его будущая жена Татьяна. Но в своих интервью она, кстати, жаловалась, что ни в одном из писем Никита не признавался ей в пылкой страсти", – вспоминала Марина.

К тому же после возвращения с Уимблдона-1971 Крошина отправилась на турнир в Донецк, где встретила любовь всей своей жизни. Во время финала чемпионата СССР на кортах стадиона "Локомотив" теннисистка получила травму и упала. Сквозь слезы она увидела, как к ней подошел высокий, стройный брюнет в голубой рубахе и лакированных туфлях. А затем на руках вынес с кортов.

Симпатичным парнем оказался дончанин с греческими корнями Лоллий Сирота. Он отнес Марину в институт травматологию, где работал его брат Евгений. Лоллий, который также получил медицинское образования, вскоре стал личным врачом Крошиной. А затем и любимым мужем, с которым она прожила 27 лет.

Молодой доктор приезжал на турниры Марины в Тбилиси и Москве. И в 1972 году, находясь в самолете, который уносил ее с очередного Уимблдона, спортсменка неожиданно для себя приняла решение завернуть в Донецк, а не ехать в Киев, где в то время жила ее мама.

"Прямо из аэропорта я позвонила Лоллику и сказала: "Встречай! Но учти, что через два дня я улетаю в Париж, так что у меня мало времени". И, между прочим, я добавила, что не прочь выйти за него замуж… А было это в шесть часов утра. Через час мы уже стояли перед дверьми ЗАГСа. Праздновали всю ночь в банкетном зале шикарного ресторана "Юбилейный", – вспоминала Крошина.

Теннисистка с мужем поселилась в Донецке. В ее дворе был единственный в Донецке дворовой корт, входивший в состав целого спортгородка.

"Любой пацан нашего и соседних дворов имел приличное понятие о теннисе. Марина часто играла с нами, показывала как надо, никогда пальцы не гнула, держалась просто и спокойно. Муж частенько с ней стучал мячиком. Была Марина пикантной красоткой, с настоящим шармом, очень элегантной. Исчезла из нашего двора как-то внезапно и тихо вместе с мужем. Никто не знал, что почем, а затем кто-то говорил, что уехала в Киев", – вспоминал один из соседей Марины в Донецке Евгений.

В Киеве она потратила два года на то, чтобы воплотить в жизнь свою мечту и построить корты: "1986 год стал для меня годом рождения моего долгожданного детища: теннисных кортов на Оболони. Два года ежедневных (часто ночных) бдений. Систематические упражнения с бетономешалкой и лопатой, а также "выступления" с граблями, носилками и ведрами под постоянным прессингом северного ветра, кишевшего свеженькими радионуклидами, могли сломить кого угодно..."

Но Марина всегда шла до конца. После окончания карьеры стала востребованным тренером, ее часто приглашали работать с детьми за границей. Около года она провела в Египте по приглашению одного из богатых нефтяных магнатов. Крошина тренировала его дочь, доведя ее до статуса первой ракеткой страны в своем возрасте.

В Киеве Марина работала в теннисном клубе "Балути груп", с одаренными детьми могла заниматься бесплатно, поскольку и тогда, и сейчас теннис был далеко недешевым спортом. К сожалению, со своими детками у Крошиной не сложилось, и она с нежностью относилась к чужим. После смерти Марины в клубе проводили детский турнир в память о ней.

Теннисистка была разносторонним человеком. Закончила факультет журналистики, а в 1993 году стала автором первого в Украине серьезного учебника по теннису – "Мой теннис". К сожалению, жизнь Марины омрачила болезнь.

Подруги вспоминали, что Крошина боялась боли и смерти, но долго мужественно терпела. Даже ненавистные уколы. Но 4 июля 2000 года Марина выбросилась из окна квартиры в Киеве, когда в соседней комнате находились муж Лоллий, родная сестра, племянница и сиделка.

В свое время заслуженный тренер СССР Спиридонов заметил, что Крошина удивительный человек, который обожает ходить по краю пропасти. И 4 июля эта "прогулка" завершилась трагедией...

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