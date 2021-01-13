Украинец Стаховский сделал камбэк и впервые с 2016 года вышел на Australian Open

Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский (№201 в рейтинге) одержал победу над австралийцем Дэйном Суини (№794) со счетом 2:1 (2:6, 6:3, 6:1) и впервые с 2016 года вышел в основную сетку Australian Open.

Наш соотечественник неудачно начал поединок, отдав сопернику две подачи, что и предрешило исход первого сета. Во втором уже Стаховский сумел воспользоваться ошибкой Суини и сравнять счет по партиям.

В решающем сете украинец сделал брейк уже на первой подаче соперника, после чего австралийский теннисист откровенно "поплыл" и еще два раза уступил Сергею на своей подаче. Стаховский выиграл больше очков за счет подач и ударов на вылет (в обоих случаях 6 против 3), допустил меньше невынужденных и двойных ошибок (в обоих случаях 3 против 10).

Статистика подач в матче Суини - Стаховский Australian Open

Статистика очков в матче Суини - Стаховский Australian Open

Отметим, что он стал единственным украинцем, которому удалось пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию. Ранее на этой стадии вылетели Илья Марченко, Леся Цуренко, Ангелина Калинина, Катарина Завацкая и Дарья Снигур.

Напомним, что в 2021 году Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале отбора на турнир Стаховский отыгрался со счета 1:5.