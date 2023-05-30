Теннисистка оделась в цвета Украины и сенсационно разгромила вторую ракетку России на Roland Garros

Словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова произвела настоящий фурор в соцсетях после сенсационной победы на Открытом чемпионате Франции. 28-летняя уроженка Братиславы в двух сетах разгромила 11-ю сеяную Веронику Кудерметову из Казани.

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Вторая ракетка России сделала за матч, который завершился со счетом 6:3, 6:1, 40 невынужденных ошибок.

Сразу после победы Анна Каролина у себя в Instagram дала понять, что не случайно надела желто-синий наряд на игру против представительницы России. В сторис она пометила снимок с поединка желтым и синим сердечками.

После этой победы на Шмидлову в Twitter обрушился шквал восторженных сообщений.

В четверг, 1 июня, словачка во втором раунде Roland Garros сыграет против испанской теннисистки с молдавскими корнями Алены Большовой.

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