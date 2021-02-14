Теннисистка с редчайшим заболеванием добыла историческую победу. Видео

Британская теннисистка Франческа Джонс добыла первую победу в своей карьере в основной сетке соревнований WTA.

На турнире Phillip Island Trophy в Мельбурне 20-летняя Джонс в трех сетах сенсационно обыграла 11-й номер посева и №44 WTA Сайсай Чжэн из Китая.

Встреча продлилась более 2 часов и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:2. Во втором круге Джонс сыграет с Патрицией Марией Циг из Румынии.

Just listen to what it means to her 💪



Francesca Jones upsets the No.11 seed Zheng, 6-2, 3-6, 6-2.#PhillipIslandWTA pic.twitter.com/EXRYEIGZja — wta (@WTA) February 14, 2021

Джонс родилась с редчайшим генетическим заболеванием – синдромом эктродактилии-эктодермальной дисплазии. Эта болезнь во всем мире была диагностирована всего у нескольких тысяч человек.

У Франчески с рождения нет пяти пальцев: по одному на обеих руках и левой ноге и двух на правой ноге.

Также у спортсменки было расщепление нёба, которым тоже сопровождается синдром. В детстве девушка перенесла очень много операций на полости рта.

Из-за таких особенностей своего тела британка играет облегченной ракеткой с маленькой ручкой. Особые проблемы ей доставляют стопы. Теннисистке сложнее удерживать равновесие и подходить к мячу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии на Australian Open выступает и украинка Элина Свитолина. Одесситка пробилась в 1/8 финала, разгромив уроженку Москвы.