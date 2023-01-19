''Киборг'', помогавший Украине, выиграл в фантастическом матче-триллере на Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей (№61 ATP) из Великобритании добыл невероятную победу (4:6, 6:7(4), 7:6(5), 6:3, 7:5) во втором круге Australian Open. Поединок против местного теннисиста Танаси Коккинакиса (№135 ATP) продлился 5 часов 45 минут и завершился в 4 утра по местному времени.

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Эта игра стала самой длинной в карьере обоих спортсменов. Стоит отметить, что 35-летний Энди на турнире выступает с железным бедром. Несколько лет назад из-за хронических болей он перенес операцию по протезированию сустава.

Ключевым в матче стал третий сет, в котором 26-летний уроженец Аделаиды вел со счетом 5:2, при этом выигрывая по партиям 2:0. После фантастического розыгрыша, в котором Маррей несколько раз вытягивал абсолютно безнадежные мячи, в игре наступил перелом.

Британец выиграл три партии подряд и праздновал заслуженный успех.

"Самый длинный матч в моей карьере. Уже было поздно и холодно. Было много длинных розыгрышей, затяжных разменов. Физически сегодня я чувствовал себя лучше, чем на днях, и это плюс. Но, согласен, заканчивать в 4 утра – вредно для здоровья", - сказал теннисист из Глазго на пресс-конференции.

За выход в следующий круг он сыграет с Роберто Баутиста-Агутом.

Отметим, что Энди Мюррей после начала полномасштабного вторжения России в Украину что пожертвовал более 500 000 фунтов стерлингов из своего призового фонда в помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

Теннисист работал с ЮНИСЕФ над поставкой в Украину предметов медицинского назначения. За это Маррей наградили Гуманитарной премии Артура Эша 2022 года от ATP.

"Когда в новостях начали появляться изображения того, что происходит с семьями, это было разрушительно. Дома были взорваны, а семьи были перемещены. От этого пострадали маленькие дети, многие были ранены, а в некоторых случаях погибли", — рассказывал тогда теннисист в интервью BBC.

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