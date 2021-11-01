Свитолина засветилась с Никитюк в Киеве перед получением "звезды"

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина после длительного пребывания на турнирах за рубежом прилетела на родину. В понедельник, 1 ноября, 27-летняя уроженка Одессы появилась в Киеве.

На своей странице в Instagram одна из лучших теннисисток планеты поделилась серией фотографий. В частности, спортсменка провела время с подружкой – популярной телеведущей Лесей Никитюк.

"Люблю, когда ты дома", – написала Леся под кадрами.

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Девушки погуляли по городу, и Элина показала фото с Майдана Незалежности.

Также супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса сделала традиционное селфи у зеркала.

Во вторник, 2 ноября, в центре Киева на "Площади звезд" откроют и знак, посвященный Свитолиной. Естественно, что теннисистка-красавица посетит мерприятие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина катастрофически упала в мировом рейтинге, Костюк взлетела на рекордную позицию.

Недавно Никитюк показала свои неудачные образы в знак солидарности с Джоли.